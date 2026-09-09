Malestar entre las familias de un colegio de Palma que ha eliminado los viajes de estudios tras un episodio de 'balconing'

Malestar entre un grupo de familias del CEIP Aina Moll i Marquès de Palma por la supresión de todos los viajes de estudios después de un episodio que ocurrió el curso pasado en el viaje de final de curso de sexto de Primaria. Al parecer, en una estancia en PortAventura, varios niños saltaron de un balcón a otro, lo que se conoce como 'balconing', una práctica extremadamente peligrosa. A raíz de ese incidente, el centro ha explicado a los padres que han tomado la decisión de no realizar más viajes, en ningún curso ni etapa escolar. La medida ha generado mucho malestar entre las familias, ya que afecta a niños que no participaron en aquellos hechos, y el asunto ha llegado a Inspección Educativa.

Todo empezó a finales del curso pasado, cuando regresaron del viaje los alumnos que entonces cursaban sexto de Primaria. Según la información que ha trasladado el centro a las familias, varios menores se pusieron en riesgo saltando de un balcón a otro para reunirse con sus compañeros. Los profesores se percataron de lo ocurrido y el episodio generó mucha preocupación por el peligro que suponía.

Poco después, los alumnos que entonces estaban en quinto (y que mañana comienzan sexto) fueron informados de que a raíz de lo ocurrido no realizarían el tradicional viaje al terminar la etapa de Primaria. Para algunas familias, el problema no está en que el colegio adoptara medidas ante un comportamiento peligroso, sino en que la decisión afecte a promociones distintas de la que protagonizó los hechos. "El castigo lo reciben otros", resume Joan Esteve Nadal, padre de un niño de 11 años que comienza ahora sexto y de una niña de cinco que estudia también en el centro. Según relata, fueron sus propios hijos quienes inicialmente les hicieron llegar la decisión. "Los padres nos enteramos a través de los alumnos, porque no reunieron a las familias para explicarnos lo sucedido", asegura.

Esteve cuenta que la noticia ha generado disgusto entre algunos alumnos, que no entienden por qué lo ocurrido con estudiantes mayores repercute sobre su propio final de etapa. Fue entonces cuando su hijo empezó a acudir al colegio con una camiseta con el lema: "Queremos viaje de estudios, no es culpa nuestra". Otros compañeros se sumaron después a la iniciativa.

Las camisetas de protesta que llevan algunos niños del CEIP Aina Moll i Marquès que se han quedado sin viaje de estudios. / DM

Camisetas de protesta

El conflicto aumentó en una obra de teatro del colegio en la que participaron varios de estos alumnos llevando las camisetas. Según explica Esteve, los profesores les pidieron que se las quitaran o que se las pusieran del revés, de manera que el mensaje no quedara visible. El padre, que estaba entre el público, trasladó ese mismo día su disconformidad a la dirección y a Inspección Educativa.

Las familias fueron convocadas después a una reunión a través de la asociación de familias del centro. Según la versión de Esteve, allí se les confirmó que no habría viaje de estudios y después recibieron un formulario para que plantearan posibles alternativas. Los padres propusieron diferentes ideas para mantener algún tipo de salida reduciendo los riesgos. Por ejemplo, alojarse en lugares sin edificios de varias plantas o recurrir a 'campings': "Todos dimos opciones, pero no hemos vuelto a tener noticias sobre aquellas propuestas", explica Esteve.

A ello se le suma que ahora, coincidiendo con el inicio del nuevo curso, las familias han sabido que tampoco se realizarán las colonias de final de etapa de Infantil que tradicionalmente llevaban a los niños al campamento de La Victòria. Esta medida también afecta a la hija pequeña de Esteve: "Cuando nos dijeron que por el mismo motivo tampoco harían colonias los niños de cinco años, pedí cita con Inspección", relata. Para este padre, que da la cara por las familias afectadas, resulta especialmente difícil entender que un episodio protagonizado por alumnos de sexto pueda terminar repercutiendo también sobre niños de Infantil.

Esteve recuerda que estas actividades tienen un peso importante dentro del proyecto educativo, por eso defiende que se estudien alternativas que permitan mantener las salidas con las medidas de seguridad que el colegio considere necesarias, en lugar de prescindir completamente de ellas. Y es que entre los padres hay preocupación por que la medida pueda mantenerse más allá de este curso y afectar progresivamente a otras promociones. Esteve asegura que hay decenas de familias afectadas y que, en su caso, el desacuerdo es suficiente como para plantearse incluso cambiar de centro a su hija pequeña: "Estos no son los valores que queríamos cuando los apuntamos a este centro", lamenta.