MallorcArt reúne a 21 artesanos en los jardines de la Misericòrdia de Palma con motivo de la Diada
La muestra reúne hasta el domingo a 21 artesanos acreditados de la isla que ofrecen directamente al público sus productos y creaciones
La tercera edición de MallorcArt, la feria de artesanía organizada por el Consell de Mallorca con motivo de la Diada, ha abierto este viernes sus puertas en los jardines del Centre Cultural la Misericòrdia. La muestra reúne hasta el domingo a 21 artesanos acreditados de la Isla, que ofrecen directamente al público sus productos y creaciones.
La feria reúne una amplia variedad de oficios y disciplinas, desde actividades vinculadas a la artesanía tradicional hasta propuestas más contemporáneas. Entre ellas figuran la herbolaria, cerámica, apicultura, serigrafía, pintura, joyería, encuadernación, costura, dibujo, bisutería y trabajos de llatra. También están representados sectores como la elaboración de embutidos y salsas olos productos de cuero.
Uno de los objetivos de la feria es favorecer la venta directa de los productos artesanos y el contacto entre los profesionales y los visitantes. Los puestos permiten conocer las piezas expuestas y los materiales y técnicas utilizados para elaborarlas.
La programación se completa con diferentes actividades durante el fin de semana. Este sábado habrá talleres de artesanía a las 11.30 horas, actividades infantiles a las 12.30 y un concierto de dúo con instrumento a las 19.30 horas.
El domingo, la feria abrirá a las 10 horas. Está previsto un taller de artesanía a las 10.30, actividades infantiles a las 11.30 y un concierto de xaranga a las 12.30 horas. MallorcArt permanecerá abierta el sábado de 10 a 20.30 horas y el domingo de 10 a 14 horas.
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