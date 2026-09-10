Detienen en Cataluña al líder de la estafa de Lujo Casa que llevaba nueve meses fugado

Carlos García Roldán, conocido con el apodo de “Charly”, el líder de la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa, ha sido detenido en Cataluña, con lo que se pone fin a la fuga que se ha prolongado durante casi nueve meses. El acusado ingresará en breve en prisión para cumplir la dura condena de catorce años de cárcel que le impuso la Audiencia de Baleares, que lo situó al frente de una estafa que afectó a más de un centenar de personas. Fueron clientes que le entregaron dinero a cuenta para comprar las viviendas que publicitaba el condenado, si bien ninguno de estos proyectos inmobiliarios se llevó a cabo, aunque él se quedó con todo el dinero. La mayor parte de estos beneficios los gastó el fiestas y en juego en el casino. Los perjuicios sumaron alrededor de unos dos millones de euros.

El responsable de la mayor estafa inmobiliaria denunciada en Baleares ya huyó hace años al descubrirse los hechos. Antes de que pudieran detenerle huyó a Colombia y allí se sometió a un cambio de aspecto. Sin embargo, la policía colombiana logró localizarle y detenerle. Más tarde fue extraditado a Mallorca.

La Audiencia de Palma anunció la dura sanción contra Carlos García Roldán el pasado mes de diciembre. Durante el juicio el acusado estaba en libertad, tras cumplir un largo periodo de prisión preventiva. Ante la contundencia de la condena el tribunal acordó convocar una vista para valorar el ingreso en prisión del acusado, aunque la sentencia no fuera firme. Sin embargo, “Charly” no acudió a esta vista, alegando que no se había podido desplazar ese día desde Barcelona. Esta excusa no convenció al tribunal, que dictó de inmediato una orden de búsqueda e ingreso en prisión del estafador.

García Roldán ha sido detenido en las últimas horas en el domicilio de su madre, que está ubicado en la localidad catalana de Arenys de Mar. Fue la Guardia Civil quien localizó al fugitivo y durante varios días estuvo vigilando el domicilio donde se escondía. Toda la información recabada se trasladó a la fiscalía de Baleares, que ha realizado un informe solicitando una autorización para la entrada en el domicilio catalán, con el objetivo de detener a “Charly” y dar de esta manera por terminado esta segunda fuga que ha protagonizado el líder de Lujo Casa.

Esta petición del fiscal ha sido aceptado por el tribunal de la Sección Segunda, el mismo que dictó la condena. La Sala autorizó a la Guardia Civil entrar en el domicilio de la madre y proceder a la detención del fugitivo, quien parece ser que no mostró la más mínima resistencia. En estos momentos Carlos García Roldán se encuentra detenido en las dependencias de la Guardia Civil. El siguiente paso será su traslado a la cárcel, tal como acordó el tribunal que le condenó.

Con esta actuación policial se da por terminada esta nueva fuga protagonizada por este promotor inmobiliario, que se ha prolongado durante apenas nueve meses. Se sospecha que durante este tiempo ha permanecido escondido en la comunidad de Cataluña.