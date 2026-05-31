Balears marca el rumbo de la transformación náutica sostenible en el Symposium de Autoridad Portuaria

La sede de la Autoridad Portuaria de Baleares acogió el XX Symposium sobre Puertos Deportivos. El foro reunió a Puertos del Estado, autoridades portuarias, comunidades autónomas, clubes náuticos, marinas, operadores privados y expertos en gestión marítima. El encuentro permitió fijar una hoja de ruta en torno a la sostenibilidad, la gestión del dominio público, la integración puerto-ciudad, la digitalización y el retorno social, tal y como expuso Víctor Montero, CEO de la coorganizadora Asmar, en la inauguración.

La elección de Palma reforzó la proyección de Balears como referencia en la transformación de la náutica de recreo. El presidente de la APB, Javier Sanz, defendió un modelo en que las concesiones no se valoren solo por la oferta económica, sino también por la actividad deportiva, el deporte base, la formación, la sostenibilidad y la capacidad de abrir el puerto a la ciudadanía. «El espacio portuario debe generar valor económico, pero también social, ambiental y territorial». Sanz defendió la necesidad de avanzar hacia puertos más sostenibles, eficientes e integrados en el entorno urbano. «Debemos reforzar el vínculo de la sociedad con los puertos y humanizar unas infraestructuras que, además de áreas de actividad náutica, tienen que ser espacios de conocimiento, innovación y servicio público».

Un eje central fue el modelo concesional. Sanz explicó la apuesta por el concurso público como mecanismo para garantizar transparencia, igualdad de trato y competencia en la gestión del dominio público. También insistió en que el concurso no debe confundirse con una subasta. La valoración debe ser integral y ponderada, con peso para la inversión, las tarifas, la sostenibilidad, el retorno social y la planificación deportiva.

Este enfoque enlaza con actuaciones impulsadas por la APB en clubes náuticos. En Maó, la propuesta de adjudicación priorizó la inversión en actividades deportivas, vela y piragüismo, escuelas abiertas, apoyo a deportistas y formación. El objetivo es mantener la esencia de los clubes con proyectos verificables y capaces de justificar su presencia en el dominio público.

La conferencia inaugural de Gustavo Santana, presidente de Puertos del Estado, reforzó esa línea. Defendió la importancia de la náutica de recreo y recordó que la colaboración público-privada es «santo y seña» del sistema portuario estatal. También planteó avanzar hacia un marco más homogéneo y previsible, con seguridad jurídica, digitalización, sostenibilidad e impacto territorial.

Juan Manuel Lafuente, conseller del Mar y del Ciclo del Agua, presentó una estrategia de protección del litoral, la posidonia, los campos de boyas de bajo impacto y la gestión responsable de los espacios portuarios. Antoni Mercant defendió «seguir un modelo de gestión sostenible del litoral».

El foro abordó también la integración puerto-ciudad. Autoridades portuarias de diversas ciudades del país expusieron cómo mantener la actividad portuaria y, al mismo tiempo, abrir espacios al ciudadano y generar usos compatibles con el entorno urbano. La transformación del puerto de Palma se confirmó como una de las grandes líneas de futuro, con la idea de acercar el puerto a la ciudad sin perder operatividad.

La dimensión social de los clubes náuticos tuvo un papel destacado. Manuel Fraga, director del Real Club Náutico de Palma, recordó que Balears cuenta con 24 clubes náuticos y que su antigüedad media ronda los 65 años. Reivindicó su aportación al deporte base, a la formación y a la organización de eventos internacionales. Marinas y clubes, defendió, no compiten entre sí, sino que forman parte de un ecosistema diverso.

La clausura dejó claro que Balears quiere seguir siendo referente náutico desde un modelo más exigente, sostenible y abierto a la sociedad. El conseller Lafuente apeló a que las islas sigan siendo un lugar seguro para disfrutar de la mar, mientras que Benito Núñez, secretario general de Transporte Aéreo y Marítimo, destacó que estos encuentros permiten alinear prioridades e intenciones.