El Parlament reclama al Gobierno que asuma el coste de retirar las pateras que llegan a las costas de Baleares

El Parlament balear ha instado al Gobierno de España a asumir de manera "inmediata y efectiva" los gastos que soportan el Govern y los ayuntamientos de Baleares por la retirada, transporte, almacenamiento y eliminación de las pateras que llegan a las islas.

La comisión de Asuntos Institucionales y Generales ha aprobado este viernes una proposición no de ley del PP, defendida por la diputada Cristina Gil, que reclama al Estado que se haga cargo del coste económico y logístico que supone la llegada de estas embarcaciones para los municipios y para la administración autonómica, a través de Ports de les Illes Balears.

Este primer punto de la iniciativa ha salido adelante con 10 votos a favor y cuatro en contra del PSIB.

Con idéntico resultado, la comisión ha aprobado reclamar al Ejecutivo central la creación de un fondo de compensación específico para que los ayuntamientos y la administración autonómica puedan recuperar los gastos que actualmente asumen como consecuencia de la llegada de embarcaciones utilizadas para la inmigración irregular.

La proposición incorpora además un tercer punto mediante una enmienda presentada por Vox y aceptada por el PP.

En este caso, el Parlament insta al Gobierno de España a impulsar políticas de inmigración "legales, ordenadas y humanas" ante lo que la iniciativa califica como una "grave crisis migratoria" en Baleares derivada de la consolidación de la ruta argelina. El texto reclama también reforzar el control de las fronteras, combatir a las mafias dedicadas al tráfico de seres humanos y acelerar el retorno de las personas que hayan entrado irregularmente en España y no tengan derecho a permanecer en el país.