La Plataforma contra la ampliación del aeropuerto se manifiesta el 20 de septiembre en Palma
Reclama que se deje de financiar la promoción turística, la apertura de nuevas rutas aéreas, que Balears pueda regular la capacidad de carga de Son Sant Joan y el inicio del decrecimiento
La Plataforma contra la ampliación del aeropuerto de Palma se movilizará el 20 de septiembre para reclamar que se deje de financiar la promoción turística y la apertura de nuevas rutas aéreas.
La protesta comenzará a las 18.00 horas frente a la Delegación del Gobierno en Baleares y a ella se sumarán diversas entidades sociales, ecologistas, como el GOB, y vecinales, que ofrecerán una rueda de prensa este sábado, 12 de septiembre, para dar más detalles de la marcha.
En distintas publicaciones de su cuenta de la red social X, la plataforma ha reivindicado que la manifestación es "más necesaria que nunca" y con ella pretenden que los ciudadanos muestren su rechazo a cualquier proyecto de Aena y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para aumentar la capacidad de Son Sant Joan. Igualmente, han mostrado su apoyo a la ley de cogestión aeroportuaria que permita al Govern "regular la capacidad de carga" e "iniciar un decrecimiento".
Aena ha sostenido que la proposición de ley de cogestión aeroportuaria de Baleares, que próximamente será debatida en el Congreso de los Diputados después de que el Gobierno haya levantado su veto, es inconstitucional. La empresa ha anunciado que adoptará medidas en el caso de que sea aprobada.
Así lo ha trasladado en una comunicación, que ha sido remitida la tarde de este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que viene firmada por la secretaria del consejo de administración, Elena Roldán.
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