El Govern respalda "totalmente" a la gerente de Son Espases pese a la cascada de dimisiones y ceses

El Govern ha salido al paso de la polémica para respaldar de forma rotunda y explícita a Cristina Granados en plena crisis interna en Son Espases. El vicepresidente y portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha defendido a capa y espada a la gerente en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern y ha asegurado que cuenta "totalmente" con el apoyo del Ejecutivo, pese a la sucesión de dimisiones y ceses que ha desdibujado la estructura directiva del hospital.

"La respuesta es sí, totalmente", ha contestado Costa cuando se le ha preguntado expresamente si el Govern sigue apoyando y respaldando a Granados. Y, lejos de quedarse ahí, le ha atribuido las mejoras de Son Espases en los últimos años y ha calificado su gestión de "francamente buena".

Las palabras del vicepresidente son significativas porque las pronuncia después de que la propia consellera de Salud, Manuela García, evitara esta misma semana expresar ese respaldo cuando el PSOE le preguntó directamente en el Parlament: "¿Usted apoya a la gerente de Son Espases con esta gestión?". García no contestó a la pregunta ni mencionó a Granados en su respuesta y optó por defender el balance general de la Conselleria y las mejoras en el hospital.

Costa ha cerrado ahora cualquier ambigüedad en nombre del Ejecutivo. "Tiene todo el apoyo del Govern", ha insistido, y ha asegurado que se limita a "ratificar" lo expresado anteriormente por la consellera y por el director general del IB-Salut, Javier Ureña. El portavoz llevaba preparada una extensa defensa de la gestión del hospital con datos y cifras para justificarla. Ha destacado que Son Espases cuenta con cerca de 6.000 trabajadores, que desde la llegada de Granados se han incorporado 441 profesionales más y que el presupuesto ha pasado de 555 a 680 millones de euros. Con esos datos, Costa ha concluido que se ha producido "una mejora muy significativa de la gestión" y ha vinculado esos resultados con la responsable del centro: "Creemos que algo tiene que ver la gerente en las mejoras de la gestión".

Igualmente, su discurso ha pasado por normalizar la sucesión de cambios en la cúpula de Son Espases. Costa ha reconocido que se han producido salidas, pero las ha enmarcado en la complejidad de dirigir el hospital de referencia de Baleares. "Puede haber una gran casuística", ha dicho, antes de asegurar que los responsables que han abandonado sus puestos han sido sustituidos y que la gestión continúa funcionando correctamente.

"¿Ha habido cambios? Sí", ha reconocido. Pero ha insistido en que "la gestión de la gerente de Son Espases ha sido bastante buena" y ha dejado claro que el Ejecutivo no piensa cuestionarla: "El Govern no va a poner en duda la gestión que ha hecho la gerente del hospital. Totalmente al contrario, reconocerá una gestión francamente buena".

Al menos catorce salidas

La imagen de normalidad que traslada el portavoz contrasta con la cascada de salidas que arrastra la gerencia. Se han sucedido al menos catorce salidas de responsables del equipo directivo y de otras áreas directamente dependientes de Granados. Aunque la trazabilidad es especialmente complicada porque el hospital y el IB-Salut no comunican de forma sistemática cuándo abandona su puesto cada responsable ni cuándo se produce cada relevo. El recuento no incluye, además, todos los cambios producidos estos tres años: quedan fuera los relevos pactados, las salidas realmente motivadas por razones personales y la sustitución de cargos heredados de la anterior legislatura.

Hace dos semanas dejó el cargo el que era director de Gestión y Servicios Generales, José Antonio Visedo, y ayer lo hizo la directora de Enfermería, Natalia Vallés. En apenas trece días Granados ha perdido así a dos de los cuatro directores del hospital.

El vicepresidente del Govern ha asumido íntegramente la explicación que Natalia Vallés trasladó en su carta de despedida, que comunicó a su equipo que abandonaba su cargo por "motivos personales". Pero en Son Espases el mal ambiente en la gerencia y la tensión que hay en la cúpula del hospital no es ningún secreto.

Aun así, preguntado por si no le genera dudas que tantas salidas se atribuyan a razones personales, Costa ha rechazado hacer otra interpretación. Según él, no hay "ningún indicio" que permita cuestionar la explicación de Vallés y sostener lo contrario sería, según sus palabras, "mentir". Pero la realidad es que el apoyo a Granados no es unánime ni siquiera dentro del propio Govern, ya que su continuidad ha generado división tanto en el IB-Salut como en la Conselleria y hay voces críticas con su permanencia después de los conflictos.

En cualquier caso, de momento, el respaldo político se mantiene. Y esta mañana ha sido el vicepresidente quien lo ha verbalizado con una claridad que hasta ahora no había mostrado la consellera de Salud. De hecho, Costa ha acabado desviando las críticas al Gobierno central y la huelga médica, que, según él, es lo que "debería preocupar al PSOE" por su repercusión sobre las consultas, intervenciones y listas de espera. Pero respecto al futuro de Granados ha dejado poco margen a la interpretación: pese a las dimisiones, las críticas y el deterioro del clima interno, el Govern mantiene a la gerente y reivindica públicamente su gestión.