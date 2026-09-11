Rosario Sánchez promete climatizar todas las aulas de Baleares

La vicesecretaria general del PSIB-PSOE y candidata a presidir el Govern, Rosario Sánchez, se ha comprometido este viernes a adaptar todos los centros escolares para combatir el calor y que la próxima legislatura "todas las aulas, de todas las islas, estén climatizadas".

En materia de educación, la socialista propone poner en marcha un “programa para sembrar árboles en todos los patios escolares”, realizar un “acompañamiento a las familias para la compra de libros y material escolar” e implicarse en el "diálogo permanente con la comunidad educativa" para mejorar la educación pública, ha informado el PSIB-PSOE en un comunicado.

Sánchez ha denunciado que los alumnos y familias de Baleares han iniciado este curso escolar con ilusión pero "sin el acompañamiento del Govern en aspectos tan necesarios como las medidas contra el cambio climático o el encarecimiento del material escolar". Según la socialista, el compromiso del Govern de Marga Prohens está “con la educación privada y no con la educación pública”.

Por su parte, la candidata al Consell de Mallorca, Amanda Fernández, ha manifestado su apoyo a las educadoras de 0-3 que han comenzado el curso "de la misma manera que terminaron el pasado, con las camisetas amarillas puestas y reivindicando exactamente lo mismo", porque el Govern únicamente ofrece una subida salarial mínima pactada con la escuela concertada y excluye las escuelas municipales. Ha criticado la falta de inversión en infraestructuras con ejemplos como el instituto de Felanitx con el gimnasio en obras y el colegio Ses Rotes Velles de Santa Ponça sin baños. Fernández ha abogado por "un convenio autonómico para la educación 0-3, un fuerte plan de infraestructuras y una reducción de ratios que los docentes piden".

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Por su parte, el candidato a alcalde de Palma, Iago Negueruela, se ha comprometido a destinar más recursos recaudados del turismo a la educación, "a climatizar los centros educativos, a plantar árboles y a hacer que los entornos estén preparados". Negueruela ha acusado al alcalde, Jaime Martínez, de "estar más pendiente de macroobras como Gesa" que de las temperaturas que soportan los niños en los colegios y ha asegurado que Cort no ha hecho ninguna inversión en los 48 centros de infantil y primaria de Palma para preparar el curso desde un punto de vista climático.