Pablo Rodríguez Ros asume la dirección de la Fundació Marilles en sustitución de Aniol Esteban

El ambientólogo y doctor en Ciencias del Mar Pablo Rodríguez Ros ha asumido la dirección de la Fundació Marilles con el inicio del nuevo curso, dentro de una estrategia de refuerzo del equipo directivo y de la estructura de la entidad.

Rodríguez Ros había sido hasta ahora el responsable de liderar la estrategia de Espacios Marinos Protegidos y los objetivos 30x30 en el Mediterráneo de Marilles. Su trayectoria en favor de la conservación marina se completa con su experiencia en investigación y su trabajo en asesoramiento institucional y consultoría, así como en la creación de vínculos entre la ciencia, las instituciones y la sociedad para favorecer la transmisión del conocimiento y el desarrollo de políticas basadas en la evidencia.

El nuevo director afronta esta etapa, según ha señalado, "con la ilusión de ver que este es un proyecto consolidado, que tiene un legado enorme detrás y que dispone de ideas y proyectos para continuar avanzando" en la misión de convertir a Baleares en "un referente mundial de conservación marina".

El relevo supone también un cambio en las funciones del hasta ahora director de Marilles, Aniol Esteban, que después de nueve años al frente de la organización pasará a centrarse en el desarrollo estratégico y la captación de fondos.

Con esta reorganización, la fundación pretende reforzar su gestión ante el crecimiento de la entidad y, al mismo tiempo, consolidar su capacidad para asegurar los recursos necesarios para impulsar la conservación marina en el mar Balear.

Esteban ha expresado su satisfacción por el trabajo realizado durante sus nueve años al frente de Marilles y se ha mostrado convencido de que esta nueva etapa permitirá «"una más y mejor relación con las personas e instituciones aliadas de Marilles y de la conservación marina". También considera que supone "un refuerzo del compromiso que la fundación tiene con sus socios y colaboradores"

Biólogo marino y economista ambiental, Esteban ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en la búsqueda de una reconciliación entre el medio ambiente y la economía.