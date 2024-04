Begoña Gómez no comparecerá en la comisión del Parlament sobre el caso Koldo

Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, no comparecerá en la comisión que se celebra en el Parlament sobre el caso Koldo y su ramificación en Baleares. Así lo han decidido el Partido Popular y Vox en la Cámara Autonómica, atendiendo así a la petición del PSOE para que Gómez quedara fuera de las comparecencias en esta investigación. Cabe recordar que desde la formación ultraderechista habían pedido que la mujer de Pedro Sánchez diera explicaciones aunque a última hora han decidido recular y no incluirla en el plan de trabajo.

Por su parte, los populares argumentan que se centran en investigar las mascarillas fraudulentas que compró el Govern de Armengol por valor de 3,7 millones de euros, una cuestión sobre la que Gómez no podría arrojar luz.

Quién tampoco comparecerá es la presidenta Marga Prohens a pesar de que su Ejecutivo dejó caducar la reclamación de la trama Koldo por valor de 2,6 millones de euros. En este sentido, el Govern autonómico decidió no contestar a las reclamaciones de la sociedad investigada Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas después de comunicar que el plazo para emitir la resolución era de tres meses. Desde el PP esgrimen que la líder popular no es quién debe dar las explicaciones respecto a este caso. En su lugar comparecerán Javier Ureña, actual director general del IB-Salut y Antoni Costa, vicepresidente del Govern y conseller de Economía.

Javier Hidalgo, Page y Ábalos

Otros nombres que previsiblemente formarán parte de esta comisión en el Parlament es el de Javier Hidalgo, quién fuera el CEO de Globalia (Air Europa), así como Emiliano García-Page, presidente de Castilla La Mancha y el exministro José Luis Ábalos. Asimismo, también se citará a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y a todos los implicados de la trama como Koldo García, Juan Carlos Cueto, Victor de Aldama e Íñigo Rotaeche.