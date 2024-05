Estos son los conciertos del verano en Mallorca

Mallorca volverá a vivir un verano musical en el que los artistas locales compartirán escenario con los internacionales. Ricky Martin, Aitana, Anuel AA, Bryant Mayers, Pet Shop Boys, Blondie, Estopa y Antònia Font son solo una muestra del gran y variado cartel programado para los próximos meses.

Pet Shop Boys, Blondie y Underworld son icónicos grupos con décadas de trayectoria pero que sin embargo no han actuado todavía en la isla. Lo harán por primera vez gracias al Mallorca Live Festival en pocas semanas.

Neil Tennant y Chris Lowe, Pet Shop Boys, actuarán por primera vez en Mallorca. / PSB

Ricky Martin y Luz Casal

El que repetirá y actuará por cuarta vez en Mallorca es el puertorriqueño Ricky Martin, que cerrará su gira de conciertos por España en Son Fusteret, el 28 de julio. En 1997 ofreció un concierto en la plaza de Toros de Palma, adonde volvió dos años después para participar en un programa de una televisión alemana. En 2017 actuó en el antiguo Palma Arena.

También repetirá en la isla la veterana Luz Casal, el próximo 22 de junio, en el Pula Golf de Son Servera, donde ofrecerá un concierto a beneficio de la investigación contra la ELA y la esclerosis múltiple.

Silvia Pérez Cruz, Malú y Los Chichos, en el Auditorium.

No será todavía verano, pero Silvia Pérez Cruz empezará a calentar motores para esta larga temporada musical con un concierto en el Auditorium de Palma, el 30 de mayo. El 1 de junio, en el mismo escenario, cantará Malú y también Los Chichos, que actuarán el 14 de septiembre.

Una fiesta ecológica y sostenible en Porreres.

FEiM! es un concierto organizado para celebrar la agricultura ecológica y sostenible que contará con Antònia Font, Pitxorines, Miquel Serra, TIU, Xanguito y Ánimos Parrec. Se celebrará en el Parc de n’Hereveta de Porreres, el 8 de junio.

Omar Montes, DJ Nano y JC Reyes pasarán por Son Fusteret.

The Dream Island, festival de música urbana y reguetón, llega a su tercera edición en Trui Son Fusteret con tres días de actuaciones, que se irán enlazando desde las cuatro de la tarde hasta la medianoche. El 12 de junio abrirá con Omar Montes, DJ Nano, Camin, Michenlo, José de las Heras, Quike AV e Hidalgo. La siguiente jornada será el 16 de junio, con JC Reyes, DJ Nano, Michenlo, Chimeno, Ardiya, Lomas y Mike Fajardo. Este festival se cerrará con Cano, José de las Heras, BJones, TAAO e Iván MG.

Los veteranos Blondie también se estrenarán en la isla. / Blondie

Leyendas y nuevos artistas en el Mallorca Live Festival.

La séptima edición de esta gran cita musical se celebrará los próximos 13, 14 y 15 de junio en Calvià y traerá a la isla a Pet Shop Boys, Blondie, Underworld, Michael Kiwanuka, The Blaze, Aitana, Rels B, Dani Fernández, Love of Lesbian, Lori Meyers, Belle and Sebastian, Arde Bogotá, Rodrigo Cuevas y María José Llergo, entre muchos otros de una larguísima lista en la que vuelve a haber presencia de grupos y solistas locales como Cabrón, El Cairo, Caspary, Danïo, Guille Wheel and the Waves, María Hein, Negre, The Ripples y Ultraviolet, además de las sesiones de Aina Losange y Groovert Bresh, Flexas y Sa Fonda.

La despedida de Andy y Lucas.

Andrés Morales Troncoso y Lucas González Gómez, conocidos como Andy y Lucas, se despiden de los escenarios con una gira que les traerá a Trui Teatre. Será el 28 de junio. Dicen adiós a dos décadas de carrera con la gira Nuestros últimos acordes.

Antònia font, Rufus Wainwright y Suzanne Vega, en SonsDeNit.

El ciclo SonsDeNit, organizado por Fonart, celebra 25 años con grandes nombres, como el de los mallorquines Antònia Font, que actuarán tres días en el Claustre de Sant Domingo de Pollença (8, 9 y 10 de julio), conciertos para los que ya se han agotado las entradas; también tocará en el mismo lugar el cantautor y compositor estadounidense-canadiense Rufus Wainwright, el 22 de julio, mientras que la californiana Suzanne Vega, estará el 24 de julio en el Teatre Principal de Inca. Al cartel de este festival itinerante hay que sumar a Hevia, el 28 de junio en el patio de la Escolania de Lluc, Roberto Fonseca Quartet (30 de julio en Manacor), Maika Makovski (6 y 24 de agosto en Alaró y Llucmajor), TIU (14 de julio en Llubí y 23 de agosto en Valldemossa), la Fundación Francisco Frankenstein, The Ripples y Yoko Factor (juntos el 18 de julio, en Pollença).

Ana Mena estará en Es Jardí. / EFE

De Nacha Pop a Ana Mena, un amplio abanico musical en Es Jardí.

El ciclo musical Es Jardí, que también se celebra en el recinto de Mallorca Live en Calvià, ha anunciado para este verano las actuaciones de Children of the ‘80s y Nacha Pop (11 julio), Carlos Vives (12 julio), Babasónicos (13 julio), India Martínez (19 julio), Morcheeba (25 julio), Sacro by Mëstiza (26 de julio), Rozalén (27 julio), la fiesta Bresh (1 y 29 de agosto), Siempre Así (2 agosto), !!! (Chk Chk Chk) y el dúo de DJ y productores españoles Elyella (3 agosto), Amaral (9 agosto), Viva Suecia (15 agosto), La Oreja de Van Gogh (17 agosto) y Ana Mena (30 agosto).

Anuel AA y otras figuras del reguetón

Anuel AA es el principal reclamo de la próxima edición del Reggaeton Beach Festival en Mallorca, que se celebrará los días 13 y 14 de julio en Can Picafort. Saiko, María Becerra, Álvaro Díaz, El Alfa y Tainy completan el cartel que atraerá a miles de jóvenes.

El puertorriqueño Anuel AA. / Hi Ibiza

Palma Concert Series se estrena con Simple Minds.

Otro grupo de leyenda, Simple Minds, será el encargado de abrir el nuevo festival Palma Concert Series en el recinto de Son Fusteret, el próximo 17 de julio. Esta nueva propuesta echa a andar con los conciertos de James Blunt (23 de julio), Tom Jones (30 de julio) y Anastacia (3 de agosto).

Tom Jones será uno de los artistas de Palma Concert Series. / Adrián Fatou/EFE

La propuesta del Atlàntida: Alizzz, Julieta, Nebulossa y Christina Rosenvinge.

Un año más, el Atlàntida Mallorca Film Fest, que se celebrará en Palma del 20 al 28 de julio, contará con su propio cartel musical, con 15 conciertos únicos y gratuitos. Los artistas anunciados son Alizzz, Julieta, Ralphie Choo, Rusowsky, los eurovisivos Nebulossa, Christina Rosenvinge, Alfred García, Maria Hein, Clara Peya, Morreo, Pablopablo, Fades, Miquel Serra y Vicente Navarro.

Dayna Kurtz regresa a la isla.

La voz de Dayna Kurtz resonará en el claustro de Santa Ana de Muro, el 24 de julio. Las melodías del jazz, el folk, el pop y el blues se fusionarán en esta actuación en la que estará acompañada por el guitarrista y mandolinista Robert Maché.

Julieta Venegas, Mushkaa y Joan Miquel Oliver en el Mobofest.

Mobofest 2024 se celebrará los días 25, 26 y 27 de julio en el Parc de n’Hereveta de Porreres y ya se han confirmado los nombres de la mexicana Julieta Venegas, Mushkaa, Joan Miquel Oliver, Maria Hein, Valeria Castro, Socunbohemio, Ludwig Band y Masé Jara, entre otros.

Youssou N’Dour, Toquinho y Alphaville, en port adriano.

La 12 edición del festival Port Adriano Music está protagonizada por grandes nombres del panorama internacional: Youssou N’Dour (2 de agosto ), Toquinho (el 3 de agosto) y Alphaville (10 de agosto ).

Los hermanos Muñoz han agotado entradas para su concierto en Son Fusteret. / EFE

Salvador Sobral actúa de nuevo en la isla.

El plato fuerte del festival La lluna en vers, organizado por la Fundación Mallorca Literària, será el portugués Salvador Sobral, que actuará junto a Ede, el 3 de agosto, en la Consolació de Sant Joan. Los otros nombres confirmados para este ciclo son Ferran Palau, que presenta nuevo disco, Anna Ferrer y Clara Fiol, que estrenan proyecto conjunto con poesía y canción, ⁠Blaumut, también con nuevo trabajo, y Judit Neddermann.

Melendi celebra 20 años de carrera.

El cantautor y músico Melendi conmemora dos décadas de la publicación de su disco debut -Sin Noticias de Holanda-con una gira que recalará en Trui Son Fusteret el 10 de agosto. En esta actuación incluirá temas de sus primeros discos y nuevo repertorio.

‘Sold out’ de Estopa.

Los hermanos David y José Manuel Muñoz hace tiempo que tienen agotadas las entradas para su concierto en Son Fusteret, previsto para el 7 de septiembre. El dúo Estopa está de celebración por sus 25 años de carrera y tiene nuevo disco en el mercado: Estopía.