Los bares de Sineu deberán permitir el acceso libre a los baños el día del Much

Los bares de Sineu deberán cerrar las barras exteriores a las 21 horas y mantener los baños abiertos a los clientes el día de la fiesta del Much, el próximo 12 de agosto, tal y como recoge un bando de alcaldía de obligado cumplimiento que regula otros aspectos de la neofiesta más popular del Pla de Mallorca, que este año alcanzará la vigésimo primera edición. El incumplimiento de alguna de estas condiciones podrá suponer fuertes sanciones para los infractores.

La intención del Ayuntamiento es lograr un rápido desalojo del pueblo una vez finalizada la fiesta de forma oficial, a las 21 horas, momento en el que por los altavoces suena la canción que suele marcar el punto y final al protocolo de la fiesta del Much. A partir de este año, además, todos los locales que hayan solicitado permiso para instalar barras exteriores deberán cerrarlas a esta hora y aquellos que estén ubicados en las zonas oficiales de la fiesta (Es Fossar y la Plaça) no podrán instalar aparatos de música para no interferir en los sonidos propios de la celebración. En todos los casos, la música dejará de sonar a las 21 horas, tanto en el exterior como en el interior de los locales.

El Much de Sineu se ha convertido en una de las fiestas más esperadas del verano mallorquín. / D. M.

Además, los bares deberán financiar en parte la instalación de baños portátiles por parte del Ayuntamiento en función de los metros de barra solicitados (90 euros por cada baño y un baño por cada 10 metros de barra), ya que los baños interiores «resultan insuficientes para cubrir las necesidades de este día», precisa el bando, que obliga a «permitir el libre acceso de cualquier persona a los servicios higiénicos del establecimiento», ya que, en las anteriores ediciones, los locales no permitían a los clientes usar los baños ubicados en el interior. De hecho, mantener el pueblo en buenas condiciones higiénicas durante la fiesta del Much es uno de los caballos de batalla del Ayuntamiento debido a las numerosas quejas que, año tras año, se registran por el fuerte olor a orín y la suciedad en general que se generan con motivo de la visita de miles de personas que consumen una gran cantidad de alcohol.

El Ayuntamiento se mostrará implacable con el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la higiene. Así, el bando municipal contempla sanciones de hasta 3.000 euros, así como una denuncia ante la conselleria de Salud, a los locales que tengan los baños cerrados al público. Asimismo, la instalación de barras sin permiso o que superen las dimensiones autorizadas acarreará la inmediata retirada y una multa de 2.500 euros.

Por otra parte, servir bebidas en vasos no reutilizables o fuera del horario establecido (después de las 21 horas) supondrá una sanción de 1.500 euros, y emitir música durante las horas no autorizadas se traducirá en una sanción de hasta 1.000 euros.

Otra medida que pretende impulsar el Ayuntamiento es el cierre, a las 22 horas, de los aparcamientos habilitados alrededor del pueblo. Esta medida, combinada con los servicios especiales de tren que en principio ofrecerá la empresa SFM, podría acelerar la marcha de muchos visitantes y recuperar así la normalidad lo antes posible. Y es que Sineu estará inmerso en las celebraciones de agosto, cuyos actos comparten los mismos espacios que la esperada fiesta del Much.

