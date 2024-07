Guillem Ferrer, activista y participante en el acto de Miguel Bosé y Josep Pàmies: "El conocimiento científico no es prioritario, sino complementario"

Dejó Camper para crear la fundación Poc a Poc en 1998. ¿Qué busca esta entidad?

Es un movimiento de activistas para tener cura de la tierra, el alma y la sociedad. Hemos impulsado cientos de proyectos con gente que quiere equilibrar su vida a partir de la naturaleza.

¿Es una alternativa o una continuación del movimiento ecologista?

Es un movimiento más para la gente que quiere aportar ideas y aportar una visión diferente de la sociedad en la que vivimos.

¿En qué va a consistir la jornada Libertad de expresión y libertad terapéutica que se va a celebrar mañana?

Es un encuentro de amigos de Josep Pàmies. Porque él tiene muchos amigos. Entre ellos gente conocida como Miguel Bosé. Josep Pàmies es una buena persona. Es un agricultor y un enamorado y gran conocedor de las plantas medicinales. Henry Thoureau decía que las personas buenas son libres y salvajes. Josep es libre y salvaje.

¿A qué público dirigen este acto?

A toda la gente, sin excepción. Es un encuentro para unir. Al final somos gente de la calle que hemos vivido unas experiencias y tenemos una forma de pensar diferente a las que han transmitido los medios de comunicación a través del Gobierno o los médicos.

¿Vendrán médicos colegiados?

Sí. Habrá médicos, científicos y participarán en primera línea.

El Colegio de Médicos condenó el acto y explicó que «estas prácticas no están sustentadas en el conocimiento científico». ¿Sus prácticas responden al conocimiento científico?

Están sustentadas en el conocimiento científico y en el demostrativo. Hace siete años que tomo clorito de sodio y un país como Colombia lo ha legalizado. Las multinacionales dicen que es lejía a través de los medios de comunicación. No les interesa que un producto que es prácticamente gratis afecte a sus ventas.

¿Su consumo está demostrado científicamente?

Lo está y se puede demostrar. Nos gustaría que la consellera de Salud demostrase científicamente que el clorito de sodio afecta negativamente a la salud de las personas. Un buen ejemplo es el de Fleming. Si tuviera que haber demostrado científicamente la penicilina aún hoy no la tendríamos.

Las cosas han cambiado desde 1928 y la Medicina debe tener un sustento científico.

Grandes científicos dicen que siempre que hay una investigación científica y llegas al final se te abren una cincuentena de caminos. No hay un final. Hay un conocimiento científico, pero también uno de sentido común.

¿El conocimiento científico debe ser secundario?

Debe ser complementario.

¿No es prioritario?

No. Es como si dices solo puedo tomar antibióticos y las plantas que me puedan ayudar no. O al revés. Hay que unir y juntas ambos conocimientos. Uno ancestral y otro científico.

El Colegio de Médicos también denunciaba que estas prácticas pueden acarrear «graves problemas de salud» e, incluso, «la muerte».

[Risas]. Nosotros estamos para unir, no para juzgar ni separar. El Colegio tiene una opinión y nosotros tenemos otra que se opone radicalmente. La violencia no puede formar parte del diálogo.

Dijo que hace siete años que tomaba clorito de sodio. ¿En qué dosis lo toma?

En las dosis adecuadas.

¿La dosis se la suministra usted?

Están recogidas en internet y los médicos las han estudiado y aplicado. No se conoce ningún problema grave de salud, ni mucho menos una muerte. En Colombia consiguieron descender la curva del Covid así.

Quizá descendió por la vacunación.

En absoluto.

El pasado abril Josep Pàmies recibió una multa de 600.000 euros. De la misma forma que la organización Dulce Revolución. Un total de 1,2 millones de euros. ¿Esta sanción resta credibilidad al acto de mañana?

No es el caso de este encuentro. Mejor que te responda él.

Se ha vendido la jornada como un «mano a mano» entre Miguel Bosé y Josep Pàmies. Bosé afirmó ser negacionista «y con la cabeza bien alta». ¿Es el del viernes un acto negacionista?

Es una opinión de Miguel Bosé y personalmente no lo conozco. No puede opinar. Hay diferentes opiniones. Estas etiquetas no ayudan a nadie en cualquier ámbito. Estamos interconectados y somos una familia de la Tierra, todos somos hermanos.

¿Comparte la línea de Miguel Bosé?

No veo a Miguel Bosé como un negacionista, lo veo como un músico que tiene una opinión. Las mascarillas no sirvieron y los tests tampoco sirven para reconocer enfermedades. Las vacunas Pfizer no las probaron porque el mercado nos exigió que actuáramos. Se ha escondido.

¿Por qué no pueden organizar un acto des acomplejadamente sin tener que dar una explicación como esta?

Un médico me decía que si la gente estuviera informada este acto se realizaría en el campo del Mallorca. Gente ha visto como sus familiares, plenamente sanos, fallecían de un infarto después de haberse vacunado. Existen más de 30.000 casos como este.

¿Cree que el Covid existió?

Creo que en un laboratorio de Wuhan, pagado por los americanos, salió algo. En aquel momento hubo gente que no entendía lo que ocurría, yo entre ellos, y dudé e investigué. En el campo había plantas que ayudaban a elevar el sistema inmunitario.

¿Se deben desobedecer las advertencias de Colegio de Médicos y de la Conselleria de Salud?

Ahora me acuerdo de Gandhi. «Cuando las leyes son injustas tenemos derecho a desobedecerlas», dijo.

¿Participó en la manifestación contra la saturación turística del pasado domingo?

Sí, evidentemente. Soy un activista. Participé en nombre del universo. Yo no hago diferencias entre Biel o Joan, entre Sa Pobla o Muro, Barcelona o Madrid... Somos personas universales. Todos somos hermanos.