Josep Pàmies agradece a Miguel Bosé «ser un aliado en esta lucha»

Como habían anunciado los organizadores de la jornada Libertad de expresión y libertad terapéutica, Miguel Bosé y Josep Pàmies acapararon todos los focos. El «mano a mano» entre los dos protagonistas fue el momento en el que los centenares de personas que acudieron ayer por la tarde a la finca Es Molí des Comte prestaron mayor atención. Precisamente en el coloquio que mantuvieron Bosé y Pàmies, moderado por el activista Guillem Ferrer, el agricultor sancionado en repetidas ocasiones por la Generalitat agradeció al cantante negacionista «ser un aliado en esta lucha».

La conselleria de Salud acusó a los organizadores de la jornada de «difundir información falsa». Durante el transcurso del evento hubo dos inspectores de sanidad «de incógnito» que presenciaron la conferencia en todo momento. Asimismo comprobaron que durante la conferencia «promovieron tratamientos sin evidencia científica que incluso pueden producir efectos perjudiciales para la salud». Una vez finalizada la jornada «se presentaron» a los organizadores. En este sentido, pasadas las 21 horas llegó un coche de la Policía Local de Palma, que se personó en el exterior del recinto para mostrar apoyo a los inspectores.

Las puertas de Es Molí des Comte se abrieron sobre las 17 horas. Los centenares de asistentes eran atendidos nada más entrar por el personal de la jornada, previo pago de diez euros en metálico como mínimo. Se podían hacer aportaciones voluntarias de mayor cantidad. Una hora más tarde se procedió al cierre de las puertas y, así, se pasó a un turno de micro-charlas en el que participaron entidades como Bona Ona, Amics de l’Aigua de Mar, Soberanía y Salud, el Banc del Temps de Sencelles o Moneda Alternativa. «Será un debate abierto, maduro y científicamente demostrado», vislumbró Franceso Lanza, responsable de Bona Ona, Asociación para la Investigación, Información y Divulgación sobre Radiaciones no Ionizantes. En representación de Amics de l’Aigua de Mar, Joan Gelabert, emplazó a los espectadores a «beber agua de mar». A su vez, denunció que «la comida actual es chatarra» y que «ya no tienen micro elementos ni vitaminas».

Zafirus

En todo momento, varias plantas de stevia presidieron el escenario junto a los ponentes mostrando «el momento en el que se inició la persecución contra Josep Pàmies». Bajo atronadores aplausos entró primero Pàmies y luego Bosé. «Un chico joven que está empezando en la música, que tiene mucho talento», avanzó el moderador. Pàmies empezó con su monólogo avisando que «seguro que hay algún inspector de Sanidad tomando nota». El agricultor, multisancionado por la Generalitat, retó a las autoridades: «Vamos a crear el MMS Movimientos de Médicos Suspendidos. Ironizando con la denominación del clorito de sodio. Será la segunda piedra después de la stevia en la lucha de David contra Goliat». Así, continuó definiendo la covid como «plandemia» y denunciando que los «descerebrados políticos» cumplieron órdenes como el confinamiento. Para sentenciar que «el fascismo no es solo Hitler, la democracia actual es fascismo».

Miguel Bosé, Guillem Ferrer y Josep Pàmies durante el «mano a mano». | ZAFIRUS

El cantante avisó que «están del lado de la verdad» así como sus prácticas no se transmiten por «el boca a boca, ni por la publicidad», sino que por «sus efectos y el convencimiento». Bosé, muy pendiente de las cámaras, explicó que «hace cinco años tuvo una tuberculosis muy fuerte que no se supo diagnosticar». Así, cuando lo hicieron le recetaron cinco antibióticos que «le provocaron daños colaterales muy fuertes». «Al final me curé con el CDS», el ponente recibió un aplauso atronador. Una ovación que siguió cuando admitió «ser orgullosamente negacionista».

Ambos destacaron la necesaria «firmeza y fortaleza» porque «saben que se va a ir dando la vuelta». Bosé rechazó las advertencias de las instituciones y manifestó «quién es nadie para decir que algo sea pseudomedicina o pseudoterapia». «Todo este daño mundial que se ha causado debido a la covid ha hecho despertar a la gente», alentó. Se alegró de que la causa vaya creciendo: «Somos cientos de millones, por no decir miles de millones». Pàmies también denunció que «el Estado mafioso fascista les sacará la custodia de los hijos a los padres que den a conocer a los niños autistas que se curan con esta agüita».

Respuesta de Salud

Cuando Miguel Bosé dejó Es Molí des Comte, arguyendo «otros compromisos», buena parte de los oyentes salieron del espacio acondicionado para el coloquio. Los organizadores colocaron en la primera fila dos sillas reservadas. Una para la consellera de Salud, Manuela García, y otra para el presidente del Colegio de Médicos, Carles Recasens. Ambas instituciones habían condenado la jornada advirtiendo sobre «el peligro» que comportan «prácticas basadas en el engaño» o «movimientos que no están sustentados en el conocimiento científico».

La conselleria de Salud respondió al acto y anunció que «los técnicos de la Conselleria iniciarán la instrucción correspondiente para determinar si corresponde la imposición o no de una sanción administrativa». Salud informó que «levantó acta contra los organizadores del acto de pseudoterapias después de constatar que incumplieron con la normativa vigente en relación a la promoción de prácticas no autorizadas o de eficacia y seguridad no comprobadas». De este modo, subrayaron que «si durante la instrucción se determina que hay indicios de una presunta comisión de un delito contra la salud pública se trasladará al Ministerio Fiscal».