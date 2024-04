Estos son los artistas confirmados en el Port Adriano Music Festival 2024

La 12 edición del festival Port Adriano Music (PAM) llega cargada de grandes nombres del panorama internacional, entre ellos, los de Youssou N’Dour, Toquinho y Alphaville. Un cartel que podrá degustarse del 28 de julio al 10 de agosto, y que está pensado para todos los públicos.

Sister Sledge, concierto de apertura

El encargado de dar el pistoletazo de salida al PAM será Sister Sledge, el próximo 28 de julio. Procedente de Filadelfia, se ha convertido en un nombre familiar y un símbolo de unidad con su éxito mundial de 1979 y su icónico álbum We Are Family. El grupo vocal es responsable de algunos de los mayores himnos de baile de todos los tiempos. “Lost in Music”, “He's the Greatest Dancer”, “Thinking of You” y “We Are Family” son canciones que unen a la gente en el amor, la vida y el alma. Desde el principio, el grupo conoció el éxito internacional y a lo largo de los años, han generado unas ventas totales de más de 200.000.000 en todo el mundo, y ganando cientos de premios y reconocimientos incluyendo nominaciones al Grammy en diferentes categorías. Difundiendo el amor universal, Sister Sledge está continuamente de gira por el mundo llevando su auténtico ritmo a personas de todas las edades y colores, manteniendo el verdadero significado de una de las mejores canciones de todos los tiempos: We are Family!

Youssou N'Dour, una de las mejores voces del mundo

Uno de los mejores cantantes del mundo, Youssou N’Dour, regresará a Mallorca el 2 de agosto. La estrella de África Occidental, que entró por primera vez en los oídos de los estadounidenses a través de "In Your Eyes" de Peter Gabriel de 1986, siempre se ha mantenido cerca de sus raíces, con las tradiciones senegalesas y la narración de griot como señas de identidad duraderas de su personalidad artística.

A lo largo de su carrera, las raíces de Youssou en la música tradicional senegalesa y la narración de griot han seguido siendo el sello distintivo de su personalidad artística. Un innovador audaz y acérrimo protector del único "Dakar overgroove", N'Dour y su Super Étoile de alta energía logran crear un sonido que es a la vez característicamente senegalés y exterior, una síntesis contagiosa y emocionante de lenguajes musicales.

La magia de Toquinho

Al día siguiente, el 3 de agosto, el festival de Port Adriano se entregará a la actuación del veterano compositor y guitarrista brasileño Antônio Pecci Filho, conocido artísticamente como Toquinho. Lo acompañará en el escenario del PAM una de las voces más vanguardistas de la Nova Música Popular Brasileira, Camilla Faustino, con un recital que trasladará a los espectadores al mismísimo Río de Janeiro de todos los tiempos. Los críticos musicales consideran que Paulo Antônio Pecci Filho, Toquinho, es un referente indispensable de la música brasileña a escala mundial. El compositor y guitarrista, nacido en São Paulo en 1946, lleva en sus acordes 85 discos registrados, 500 composiciones y cerca de 10.000 shows en Brasil y en el resto del mundo. El 2023 celebró el 55º aniversario de su carrera. Toquinho consigue que al tocar su guitarra todo suene orgánico, sencillo, acariciando las cuerdas, pasando por los trastes con una destreza y una maestría que, sin embargo, logra mantener por debajo de todo el sentimiento que transmite.

Toquinho / .

Alphaville pondrá la guinda

El PAM se despedirá por todo lo alto el 10 de agosto, con Alphaville. La banda alemana de synth pop y new wave, que fue muy popular en la década de los 80, ha pasado a la historia por canciones como Big in Japan, Sound Like a Melody y Forever Young, todas contenidas en su álbum debut. La historia de Alphaville, cuyo nombre inicial era Forever Young, comienza en Münster, Alemania, a principios de los 80. La banda se formó en 1982 con tres miembros clave: Marian Gold (voz principal), Bernhard Lloyd (teclados y coros) y Frank Mertens (teclados y percusión).

Inspirados por la creciente escena musical electrónica de la época, por nombres como los de Kraftwerk y David Bowie, la banda se aventuró a crear su propio sonido. Alphaville contribuyó significativamente a la evolución de la música electrónica. Su enfoque en los sintetizadores, las capas de sonido y las letras introspectivas influyeron en una generación de músicos que se sumergieron en la síntesis electrónica. Marian Gold, el miembro fundador y vocalista principal, sigue siendo una figura carismática en la escena musical, y la música de Alphaville sigue siendo apreciada por una amplia audiencia en todo el mundo.