El PP rechaza que se colapse el aeropuerto para protestar contra la masificación

El Partido Popular de Baleares rechaza de plano la posibilidad de que se produzca algún tipo de protesta en el puerto y aeropuerto de Palma, así como en espacios emblemáticos de la saturación en Mallorca como el Caló des Moro o es Trenc, después de que fuera una de las propuestas realizadas en la primera asamblea ciudadana que se celebró el pasado viernes en el IES Sineu, convocada por la plataforma de entidades ecosociales Més turisme, menys vida.

«Siempre respetamos las manifestaciones de los diferentes colectivos, pero no puedo compartir que una buena manera de comenzar sea colapsando el aeropuerto o la playa de Es Trenc y, por tanto, molestando a turistas y residentes. Estas movilizaciones acabarían afectando a quienes no tienen culpa de nada», asegura el portavoz del PP en el Parlament, Sebastiá Sagreras, quien defiende que el Govern de Marga Prohens aún no ha tenido su primera temporada turística desde que ganó las elecciones y culpa de la situación actual al Pacto: «Los problemas provienen de los ocho años de Govern de izquierdas, y la ciudadanía es totalmente consciente porque no se ha perseguido de forma contundente el alquiler ilegal y han subido más de un 20 por ciento las plazas turísticas legales».

Sagreras reivindica que ahora empieza un «periodo de escucha a la ciudadanía» que tendrá como primer hito la reunión de mañana en el Consolat de Mar en la que están invitadas más de un centenar de personas y representantes de la sociedad balear: «Abrimos un espacio de diálogo para hacer frente a la gestión turística, que es nuestro principal motor económico de las islas y para hacer frente a las recurrentes situaciones de congestión derivadas del turismo. Es un debate clave para el futuro de Baleares».

El portavoz popular destaca el «talante de diálogo y escucha» de la presidenta «al asumir con valentía» el debate de la gestión turística porque en menos de 10 días ha anunciado y convocado la constitución de la mesa para el pacto social y político para la sostenibilidad económica, social y ambiental de Baleares, en la que confía que el resto de los partidos se sumen para hacer «propuestas en positivo, sin buscar excusas tras 8 años poniéndose de perfil».

La nueva estrategia turística de Prohens no está gustando a sus socios de Vox. La portavoz parlamentaria de la ultraderecha, Manuela Cañadas, asegura que Balears «tiene que mejorar el turismo que tenemos y repartirlo en diferentes meses pero no tenemos que empezar otra vez con el tourists go home de la izquierda».

Cañadas defiende «un turismo de calidad, familiar, gastronómico y desestacionalizar las islas» en contraposición a las peticiones de límites propuestas desde la izquierda. «Desgraciadamente estos discursos turismofóbicos lo único que hacen en sembrar odio hacia el turismo y que tengamos una posible situación de paro y hambre», advierte en declaraciones en el Parlament recogidas por la Agencia EFE.

«Nosotros apostamos por un turismo de calidad porque en Baleares vivimos del turismo y no podemos destruir la única economía que prácticamente hay y lanzar este tipo de mensajes tan peligrosos», destaca.