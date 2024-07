Corxeres d’estiu (VII)

Johann Sebastian Bach va néixer a Eisenach el 21 de març de 1685, tot i que primer va passar per diferents ciutats de la Turíngia, des de 1722 i fins a la seva mort, el 28 de juliol de 1750, va viure a Leipzig, treballant com a Cantor o mestre de Capella de les dues esglésies que hi ha a la ciutat, Sant Tomàs i Sant Nicolau. No hi ha dubte que Bach fou un gran organista, de fet en la seva època i fins ben entrat el segle XIX se’l relacionava amb aquest instrument, propi de les esglésies cristianes. És per això i per la devoció que l’organista Miquel Bennàssar té vers el Mestre, que quan s’acosta alguna data bachiana, com ara la de la seva mort, l’organista dedica un monogràfic a la seva figura. Per tant, avui matí, a l’església de Sant Bartomeu d’Alaró (11.30h), el cicle Els matins de l’orgue omplirà l’estança de música de Bach. En el programa, algunes peces per a orgue sol (Preludi i Fuga BWV 543 i Pasacaglia BWV 582) i algunes altres per a soprano i orgue (un fragment del Magnificat entre altres àries). La veu convidada per a l’ocasió és la de Marcela Iguanzo. Com és habitual en els concerts del cicle, l’organista farà una improvisació, aquesta vegada sobre les lletres del nom BACH, que en la notació alemanya es corresponen amb Si bemoll, La, Do, Si.

Ja de cara l’horabaixa, a la Casa Museu Llorenç Villalonga de Binissalem (20.30h), avui actuació d’Imaràntia, amb Maria José Cardona, Miquel Brunet, Eduard Riera i Pep Lluís Garcia.

Una mica més tard (21h) i en el mirador del Cementiri de Deià, el grup MAAG, ens acostarà temes pop i rock dels anys 60 fins ara. MAAG està format per Macia Guasp (baix), Antoni Colomar (guitarra), Armando Lorente (bateria) i Gerard Abril (guitarra i veu).

Sense oblidar que anit al Parc de n’Herveta de Porreres segueixen les actuacions emmarcades dins el cicle MoboFest.

Per a demà, diumenge, tenim diferents concerts, un dels quals és a Son Bono de Gènova. A aquesll espai obert sobre la badia de Palma, Voicello tancarà el cicle de concerts amb la proposta Resonare. Entre el passat i el futur. La soprano Carme Garí, el violoncel·lista Gabriel Fiol i el percussionista Miquel Marquès fusionaran temes de la música clàssica amb l’electrònica. La cita és a les 20.30 hores.

A la mateixa hora i en el convent de Sant Francesc d’Artà, Miquel Àngel Aguiló lidera una curiosa proposta musical, amb obres seves, interpretades per l’Ensemble Lumière (orgue, flauta, percussió, arpa i violoncel) i Veus dels Freus (sis cantants femenines). Segons paraules del compositor, violoncel·lista i director, ens trobarem “espurnes d’alegria i plenitud, coses d’aquestes que donen sentit als anys de treball”.

També demà, a les 22 hores i a l’esplanada de Sa Bassa Nova de Portocolom, la Banda de Música de Felanitx, dirigida per Victor Ferragut, versionarà temes propis dels musicals escrits per Albert Guinovart. El mateix compositor es posarà al piano i Bàrbara Andreu, Aina Martínez, Guillem Montserrat i David Ordinas hi posaran les veus.

Hem començat amb l’orgue i acabarem amb el mateix instrument, ja que dilluns, com cada primer dia de la setmana i fins al 26 d’agost, en el Convent de Manacor, recital i visita a l’orgue.

