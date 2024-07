Les Destil·leries Antonio Nadal tenen una línia de begudes alcohòliques pròpia concebuda per fer cocteleria de qualitat. La varen batiar amb el nom de KM1 i la va desenvolupar un equip d’especialistes format per Josep Maria Natta, Josep Campins i Kika Sànchez. La col·lecció inclou ginebra, rom i vodka. Com que no són begudes típiques de Mallorca, tots tres varen apostar per vincular-les amb l’illa. Així, el rom envellit prové de Guatemala, però ha reposat dins botes de vi de raïm de mantonegro, del celler de Tianna Negre; el rom blanc també prové d’aquest estat d’Amèrica central i està filtrat amb un carbó actiu de closca d’ametla mallorquina; i el vodka té un extracció de pells de patata del bar Ca sa Miss de sa Pobla.

Pel que fa a la protagonista d’avui, la ginebra KM1 està feta amb alcohol de gra, de cereals, neutre, i sols duu quatre components. Josep Maria Natta explica que és partidari de posar-hi pocs botànics i bons que no pas afegir-n’hi una tracalada. Així, Gin KM1 està fet amb ginebró dels Pirineus (el ginebró no és de la Serra de Tramuntana no és adequat per fer ginebra), pell de taronja i pell de llimona de Sóller, concretament ve de la fàbrica de gelats Fet a Sóller, i tàperes de Campos. La idea de posar-hi tàpera va sorgir perquè anys enrere Natta va assistir a una xerrada que es va fer al Club del Gourmet d’El Corte Inglés sobre la recuperació de les tàperes, que va impartir Antoni Contreras, metge psiquiatre i especialista en història de la cuina. Quan l’any 2019 havien de crear aquestes begudes alcohòliques, a Josep M. Natta se li va encendre la bombeta i va recordar les paraules de Contreras i va filar que aquesta poncella comestible podria complementar la nova ginebra d’una forma subtil. El resultat és una ginebra molt mallorquina, adequada per fer combinats, tant per prendre-la amb tònica com també per fer cocteleria, ja sigui per fer un filferro (ginebra amb palo) o un negroni.