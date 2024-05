Prohens y Ureña comparecerán el 27 de mayo en el Congreso por la trama Koldo

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y su director general del IB-Salut, Javier Ureña, tendrán que comparecer el próximo lunes 27 de mayo en el Congreso de los Diputados para explicar todos los detalles sobre la gestión del expediente de reclamación de 2,7 millones a la empresa de la trama Koldo, principalmente para aclarar por qué se dejó caducar el expediente de reclamación a Soluciones de Gestión. También está citada la consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas. Ureña será el primero en comparecer, a las 11:30 horas, mientras que Estarellas comparecerá a las 15 horas y, finalmente, será el turno de Prohens, que deberá responder a las preguntas de los diputados a las 18 horas.

Tanto el PSOE como Sumar cerraron hace unas semanas la citación de la líder del PP balear para que declare acerca de las decisiones del ejecutivo balear después de conocerse que se dejó caducar la reclamación de los 2,7 millones de euros, tal y como sostiene el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Será la primera vez que Prohens ofrece su versión de los hechos en un parlamento ya que PP y Vox rechazaran que lo hiciera en el Parlament balear.

Esta citación se produce apenas una semana después de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, compareciera en la comisión de investigación de la Cámara baja, donde no descartó que pudiera hablar con Koldo, pero "nunca" de contratar con ninguna empresa. "No recuerdo todas las comunicaciones de hace 4 años por eso no descarto que en esas conversaciones estuviera el señor García, pero lo que puedo descartar con toda rotundidad es que hablara con el señor García para la contratación de esta empresa", relató Armengol.