Prohens defiende que "solo faltaría que no se pudiera investigar" a Begoña Gómez y acusa a Sánchez de "tics autoritarios"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido esta mañana en el Parlament que "solo faltaría que no se pudiera investigar" a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, y acusa al presidente del Gobierno de tener "tics autoritarios" en su forma de dirigir el país. La dirigente popular, además, acusa al PSOE de que "mientras ustedes me señalan, su entorno me ataca y ejecuta" incluso con amenazas de muerte y ataques personales.

Prohens asegura que la decisión de Sánchez "no va de democracia" como defienden los socialistas y les acusa de "comenzar a señalar a medios de comunicacion y señalar y cuestionar a jueces y fiscales" en una deriva que, según la presidenta, es una decisión "muy peligrosa" que responde a una estrategia "personal, política y judicial".

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, también se ha pronunciado en estos términos al acusar al presidente del Gobierno de "engañar" a los ciudadanos y "montar espectáculos lamentables propios de un gobierno populista". En este sentido, el número dos de Prohens afirma que "nunca en democracia" se ha tenido un presidente "más irresponsable" que Pedro Sánchez: "Nunca habíamos tenido que pasar tanta vergüenza como en los últimos seis días".

Por otro lado, Prohens sostiene que el Govern rechaza "cualquier imposición" después de que el Gobierno y Canarias pactaran el reparto obligatorio de menores migrantes a otras comunidades como Baleares: "El cesarismo de Sánchez se impone a todas las conferencias sectoriales, y por mucho que a Sánchez le moleste la discrepancia, no aceptaremos tics autoritarios". Por ello, añade, el Govern trabajará para llegar a un acuerdo con el objetivo de "conjugar" la ayuda a Canarias con "nuestra capacidad de respuesta y la realidad migratoria que vivimos".