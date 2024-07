El recurso para la Conferencia de Presidentes sigue adelante

El Govern sigue adelante con el recurso contencioso contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que convoque la Conferencia de Presidentes a pesar de que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anunció este jueves en Palma que sería en septiembre.

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, asegura que no tienen «ninguna constancia» ni convocatoria formal y califica de «globo sonda» el anuncio del ministro: «Teniendo en cuenta los precedentes, permítanos ser un poco precavidos, así que no paramos la iniciativa hasta que haya constancia real de que se hará, no sea cosa que lo paremos y luego Pedro Sánchez haya lanzado la idea y no la materialice».