Prohens denuncia amenazas de muerte en redes sociales: "Mientras ustedes me señalan, su entorno ejecuta"

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha asegurado este martes en el pleno del Parlament que ha denunciado amenazas de muerte por redes sociales ante la Policía Nacional y en los juzgados.

"No me encontrarán victimizando", ha dicho sobre estas amenazas Prohens, quien ha tildado los cinco días de reflexión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "moscosos lacrimógenos".

En respuesta a una pregunta del portavoz parlamentario socialista, Iago Negueruela, sobre los intereses que defiende el Govern balear, la presidenta le ha acusado de difamar a su padre e incluso a su hija de un año.

"Nunca me he tomado 5 días de reflexión", ha insistido Prohens. "Mientras ustedes me señalan, su entorno ejecuta", ha advertido sobre las amenazas.

Después de que Negueruela haya defendido que lo que se estaba en juego en la decisión de Sánchez era "mucho más que una persona, era la democracia, una forma de entender la política y de no atacar al adversario ni denigrarlo", Prohens ha señalado que lo que han hecho los socialistas es "puro teatro".

La presidenta balear ha asegurado que el Govern ha seguido trabajando y adoptando medidas durante "estos cinco días de moscosos lacrimógenos que no se ha creído nadie, que han sido una estrategia personal política y judicial", y después de los cuales "han empezado a señalar y atacar a medios de comunicación y, a través del CIS, a atacar y cuestionar la labor de jueces y fiscales e incluso al Senado".

Negueruela ha replicado que "es un tema muy serio" y que el presidente "tenía legitimidad para lo que hizo", y ha reprochado a Prohens haber hecho "esa política de destrucción del adversario y de judicializar con 'lawfare'" cuando estaba en la oposición. Ha recordado que entonces Prohens dijo de Mónica Oltra que encubría abusos sexuales, aunque ha sido absuelta, y de la ministra Irene Montero que era una mujer sumisa al macho alfa.

El portavoz socialista ha acusado a Prohens, ya como presidenta, de financiar al periodista Jiménez Losantos, "que dijo de Francina Armengol que recibía a Pedro Sánchez con el éxtasis de Santa Teresa de Bernini" y a otros medios que acosan a los socialistas por la calle.

Prohens ha respondido: "Me pueden seguir señalando por medio de medios de comunicación a mí, a mi marido, mi divorcio, mis hipotecas, mi proceso de estabilización..., usted ha difamado el nombre de mi padre en sede parlamentaria e incluso a mi hija de 1 año, y nunca me he tomado cinco días de reflexión".

"Ni siquiera de las amenazas de muerte que he recibido por redes sociales he hecho uso político porque ni ustedes ni nadie lo sabían y porque he ido a la Policía Nacional y a los juzgados. Nunca me encontrarán victimizando porque mientras ustedes señalan, su entorno me ataca y ejecuta".