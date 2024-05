Llamada desesperada de una mujer enferma para que la operen

Cristina lleva años enferma y espera desde hace meses a que la llamen de la sanidad pública porque precisa de una operación urgente ya que no puede soportar más los dolores que sufre a diario.

Esta mujer, que es madre de un niño pequeño, se le diagnosticó hace seis años una infección crónica derivada de unas bacterias. En ese momento contaba con un seguro médico privado y se sometió a varias intervenciones. Todas fracasaron y su dolor fue en aumento. Ante esta situación optó por acudir a la sanidad pública en busca de una solución médica a sus problemas. Sin embargo, según afirma esta paciente, desde entonces su situación ha ido empeorando ante lo que considera una falta de atención médica adecuada a su enfermedad.

La dolencia que sufre esta mujer joven es fibromialgia severa. Esta enfermedad, no solo la incapacita, sino que le produce graves dolores muy intensos, además de continuos cuadros de fiebre muy alta y sudores intensos.

Hace dos años fue sometida a una operación en Son Espases para extraerle un pólipo nasal, que apenas la dejaba respirar. La intervención no fue lo bien que se preveía y la paciente continuó sintiendo dolores. Denuncia que en el hospital no se atendió a sus necesidades médicas y remitió varias quejas al servicio de atención al paciente. Tras meses de espera para ser llamada, finalmente, según asegura, el pasado mes de enero fue atendida en el hospital. Allí confirmaron las dificultades que sufría y se determinó que precisaba otra operación para solucionar un bloqueo nasal. La paciente entendió que se trataba de una operación urgente debido a su grave estado y por la enfermedad que padece. Sin embargo, hace más de cuatro meses que espera a que la llamen para darle cita para operarse, pero esta llamada aún no ha llegado. Ella misma se sorprende de tanta tardanza porque el día 3 de enero firmó el consentimiento quirúrgico.

La paciente considera que esta falta de atención, no solo pone en riesgo su salud, sino que esta situación también afecta a su vida diaria y a la de su familia. Cristina tiene un niño de apenas dos años, que le cuesta mucho atender sus necesidades ante las dolencias que le produce su salud.

La mujer ha enviado numerosos escritos al hospital pidiendo que la operen de forma urgente porque no puede sufrir más tiempo esta situación, ya que la intervención aliviaría sus síntomas. Sin embargo, no ha recibido ninguna respuesta por parte del servicio de atención al paciente. Por ello hace este llamamiento desesperado.

