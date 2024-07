David Madí:«El gran líder catalanista del siglo XX es Jordi Pujol»

David Madí (Barcelona, 1971) es una figura clave del catalanismo, que radiografía el procés en el irresistible superventas Merèixer la victòria, el thriller de la Cataluña reciente.

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿No merecieron ustedes la victoria?».

Es pronto para decirlo con tanta contundencia, pero el libro también podría haberse titulado Desmerèixer la victòria.

«El catalanismo tenía estrategia, solvencia, liderazgo,...».

Vengo de una escuela y praxis donde el catalanismo conducía la estrategia y tenía un discurso político pensado. Hoy tenemos un nivel estratégico más improvisado y de cualidad diferente.

¿«Diferente» significa inferior?

Inferior, evidentemente, y no solo en el catalanismo. La digitalización no le sienta bien a la política.

¿El procés empieza en 1992 con «Freedom for Catalonia»?

Sí, para mí era clave este relato generacional. Lo que se engendró en aquella época ayuda a explicar el presente.

¿Jordi Pujol es más importante que Tarradellas?

Sin duda. Y no soy un pujolista al uso, porque mi visión liberal del catalanismo no es la suya. El gran líder del catalanismo del siglo XX y principios del XXI es Pujol.

Pujol dijo en una conferencia que «hemos hecho que los Fernández sean independentistas».

Aquí hay algo que comparten Pujol y Maragall, como si en esto fueran hermanos, que es la coincidencia en la integración de las oleadas migratorias de los años sesenta y setenta, con un grado de éxito importante.

Me cuesta imaginar a un Pasqual Maragall vengativo.

Así fue, en el primer tripartito. Los socialistas creían que el partido auténtico era el PSC, y llevan muy mal que un burgués provinciano como Pujol les haga tragar quina durante 23 años. Por eso intentan desacreditarlo.

Artur Mas me dijo que hubiera preferido unos meses de cárcel al castigo económico que sufrió.

Esto es muy catalán. La represión tuvo una parte económica y otra judicial, lo que nos conduce a los actuales excesos en la Justicia estatal.

Al entrevistar a Pujol, vi que nunca aceptaría a Artur Mas como sucesor.

En el libro explico muy de pasada que aquella sucesión no fue tan digitada ni plácida. Mas se ganó la sucesión sudando la camiseta, y Pujol tuvo numerosas dudas.

¿Forma usted parte de la famosa trama rusa?

Jajaja, tiene collons. Quienes me conocen, saben que soy un visceral anticomunista. La trama es el fruto de un juez obsesionado y de servicios del Estado que quieren ocultar su fracaso.

Ahora mismo, o Illa o Puigdemont.

El mandato indica que soberanistas y socialistas se tendrán que entender. El más votado tendría que gobernar, pero los socialistas violaron esta norma con los tripartitos.

¿Esquerra se está autodestruyendo?

El track record de los últimos seis años del catalanismo es para enmarcar, en negativo. En una perspectiva histórica, Esquerra se autocompadece mucho. Vemos un partido absolutamente convulso, pero esto va más allá de coyunturas.

¿Usted fue el Fouché de Convergència?

Fouché se cargaba a mucha gente, y yo no me he cargado a nadie, aunque recomiendo la biografía que le dedicó Stefan Zweig, una joya literaria.

¿Felipe VI confundió el referéndum del 1O con el 23F?

En un momento de profunda crisis de la monarquía, Felipe VI quiso utilizar el referéndum para salvarse de los escándalos que acosaban a su padre y a su familia.

Duran i Lleida sale especialmente magullado de su libro.

No es una impresión estrictamente personal, está avalada por lectores cualificados. Aquí acostumbramos a escribir para no decir cosas, a diferencia de los ingleses.

Europa les dio la espalda.

Evidentemente, un nuevo Estado en el Mediterráneo era una expectativa infundada que no interesaba especialmente a nadie, se apoyó el statu quo.

Ese razonamiento está a un paso del «ensoñamiento» o la «quimera» de la sentencia del Supremo.

De ensueño nada. El procés fue un intento casi logrado, que no llegó a concretarse por las contradicciones del catalanismo. La voluntad existía.

¿Fue Cataluña independiente en algún momento?

Es evidente que no.

¿Volverán a hacerlo?

Mi libro tiene un final abierto. O no haremos nada, o volveremos a hacerlo, o lo haremos de diferente manera.

