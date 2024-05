Piden reducir horas lectivas a los docentes mayores de 60 años

La Federación de Enseñanza de CCOO Balears ha presentado a la Conselleria de Educación un Registro de entrada para convocar Mesa Sectorial y negociar una propuesta para ampliar la reducción de horas lectivas para los docentes mayores de 60 años a cinco horas semanales. Se trata de una ampliación para paliar los efectos del aumento de edad requerido para acceder a la jubilación.

En una nota de prensa, el sindicato explicó ayer que la propuesta consiste en sustituir las horas lectivas por otras tareas en el centro, sin reducir la jornada laboral para de este modo mantener intactas las retribuciones, simplemente disminuyendo la carga de horas de docencia directa con los alumnos. La reducción de horas lectivas para los docentes mayores de 55 y 60 años beneficiaría a toda la comunidad educativa, según el sindicato, que precisa que las horas libres se destinarían a tareas complementarias en el centro, «reduciendo la intensidad y el estrés para este colectivo», el del profesorado mayor, que ha dedicado muchos esfuerzos a formar a numerosas generaciones de estudiantes a lo largo del sistema educativo.

De este modo, FE-CCOO Balears cree que el reconocimiento que ha de brindársele a este colectivo no solo tiene que ser simbólico, sino que también tiene que tomar forma con medidas concretas que permitan a los docentes abordar con mejores condiciones la fase final de su carrera profesional. Pues, a estas alturas, lamentó, aún hay profesorado mayor de 55 años que no puede disfrutar de la reducción horaria porque los centros no pueden hacerlo posible por su organización. Este derecho tiene que ser garantizado por la Conselleria de Educación, incidió el sindicato.

En este sentido, hay que destacar dos situaciones que han provocado un aumento del número de docentes en este grupo de edad, según el sindicato. Por un lado, el fin de la jubilación anticipada del personal docente mayor de 60 años, que se dio con la LOE. Por otro, que desde el 1 de enero de 2011, todos los docentes que aprueban la oposición pasan a formar parte del Régimen General de la Seguridad Social y se jubilan a partir de los 65 años, mientras que los docentes que pertenecen al régimen de Clases Pasivas se jubilan a los 60 años. n