Ábalos reclamó a Koldo; Armengol y Prohens, no

La Fiscalía Europea investiga a los Governs de Francina Armengol y Marga Prohens por los «contratos adjudicados» a Koldo García «que podrían ser constitutivos de delito de malversación, delito de prevaricación y que incluso pueden darse indicios de un delito de estafa». Una por acción y la otra por omisión. Si el PSOE expulsó y repudió a José Luis Ábalos por su implicación en la trama, evalúen ustedes mismos la responsabilidad que alcanza a nuestras presidentas simétricas.

¿Por qué el PSOE no reclamó y el PP perdonó los cuatro millones de euros en mascarillas fraudulentas? Ya oigo al sabelotodo del fondo, «no son fraudulentas». Lo han defendido esta semana ante el Congreso amigo los trillizos Armengol/Iago Negueruela/Manuel Palomino. ¿Qué les parece esta frase con membrete del IB-Salut dependiente del Govern hace un año, «ninguna de las referencias cumple con los requisitos contratados»? La firma y la rubrica Manuel Palomino, como responsable del Órgano de Contratación y Director General del Ib-Salut. En ningún punto de su texto adjunta que tuvieran otra misión o utilidad. Eran inservibles y no se utilizaron, ni una sola.

Los congresistas no demasiado espabilados inquirieron a Armengol/Negueruela/Palomino por qué no reclamaron de inmediato cuando «ninguna cumplía». Los trillizos lacrimógenos insistieron en un fantasioso stock (no aparece en la protesta de Palomino con tres años de retraso), en que la pandemia se prolongó de 2020 a 2023 (inventado ahora, no aparece en ningún documento), en que estaban desbordados y demás memeces. Entonces, ¿por qué este desbordamiento no impidió actuar contra otras mascarillas y transportistas, dejando solo sin reclamar a Koldo? Muy sencillo, porque las excusas pueriles son falsas.

Llegamos así al meollo, ¿por qué el mismo Ábalos de antes reclamó de inmediato a su asesor íntimo Koldo por una remesa de mascarillas en mal estado, mientras que el Govern Armengol aceptaba un material fraudulento que habían rechazado las comunidades socialistas, y no protestó ante una entrega inservible? Habrá que demostrarlo, claro.

El tres de septiembre de 2020, Isabel Pardo de Vera informa como presidenta de ADIF, marca del ministerio de Ábalos, de que «de las 7.500 mascarillas que les enviaron» desde la trama de Koldo en una remesa, «5.300 presentaban defectos. Esta queja se trasladó desde ADIF a la empresa Soluciones de Gestión, quien se encargó de retirar las 5.300 mascarillas y de reponer las defectuosas». Pues bien, el Govern de Armengol recibió un millón y medio de mascarillas defectuosas, las pagó de golpe a sabiendas, no efectuó ninguna «queja», pagó una factura adicional en portes, felicitó al suministrador y no habló en serio de una reclamación hasta el día antes de la toma de posesión de Prohens.

Los trillizos Armengol/Negueruela/Palomino nos han querido engañar ante el templo de lo democracia, pero los disculpamos por lo que nos hemos reído con sus fabulaciones. Palomino es campeón olímpico de sanidad-ficción. Ha logrado mentirse y desmentirse ante el Congreso y el Parlament en una misma semana. Por su interés reproducimos un párrafo decisivo del documento más importante en la vida del entonces director general del Ib-Salut, dado que afecta a una instrucción sobre crimen organizado y malversación. Una vez recibido el material de Koldo:

«Ante la necesidad de garantizar la protección del personal del IB-Salut, éste procede a la distribución de estas mascarillas para su uso entre los centros sanitarios que lo conforman».

Escrito, firmado y rubricado el 20 de marzo de 2023. Pues bien, Palomino ha sostenido en el Congreso/Parlament:

1. Que las mascarillas no tenían uso hospitalario, comparen con «protección del personal del IB-Salut» y «su uso entre los centros sanitarios».

2. Que las mascarillas nunca fueron distribuidas, comparen con «el IB-Salut procede a la distribución».

3. Que las mascarillas nunca fueron retiradas, cuando Palomino adjunta en el mismo documento que «en cuanto se recibe el resultado del análisis, se comunica a los centros sanitarios la retirada de esas mascarillas». Un hombre muy fidedigno.

(Y en nuestra próxima entrega, no se pierdan el apasionante «Juli Fuster lo sabía todo sobre las mascarillas que ‘no cumplen con los requisitos’, y lo dejó escrito en documento oficial»).

