El Parlament pide a Sánchez que aplique el descuento de residente en los chárter para la final de la Copa del Rey en Sevilla

El Parlament de Baleares pedirá al Gobierno de Pedro Sánchez que aplique de forma excepcional el descuento de residente en los vuelos chárter para aquellos mallorquinistas que quieran desplazarse a Sevilla de cara a la final de la Copa del Rey del próximo 6 de abril. La propuesta, que reclama "el aumento excepcional de la bonificación en las tarifas de los servicios chárter o discrecional de transporte aéreo y marítimo" para los residentes de Balears que viajen a La Cartuja, ha salido adelante a través de los votos a favor del Partido Popular y Vox, mientras que PSOE y Més per Mallorca han optado por la abstención (Unidas Podemos y Més per Menorca han votado en contra).

Cabe recordar que, por norma general, a los vuelos chárter no se les aplica el descuento de residente del 75%, por lo que los precios que se están ofreciendo actualmente por este tipo de desplazamientos están rondando entre los 500 y 600 euros entre ida y vuelta.Un precio muy elevado para los bolsillos de los aficionados del Real Mallorca, muchos de los cuáles están desistiendo en la idea de viajar a la capital andaluza ante la falta de oferta en viajes y hoteles.

Carta al Ministerio de Transportes

Asimismo, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ya envió una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, pidiendo que se aplique dicha bonificación de forma excepcional. No obstante, todavía no ha obtenido respuesta por lo que desde el Partido Popular consideran que la Proposición No de Ley (PNL) aprobada hoy en el Parlament permitirá ejercer más presión al Gobierno Central.