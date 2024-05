La opinión de Toni Ruiz: Salvación y despedida

Punto y final al sufrimiento. Y no como se esperaba, ganando al Almería, el peor equipo de Primera, sino merced al empate de Las Palmas en Cádiz que convierte la igualada del Mallorca en oro puro. El partido respondió al guión esperado. Mel hizo un once sin muchos habituales: Maximiano, Pubill, Robertone, Batistao, Embarba, que hace pensar que no le importaba demasiado el resultado y sí testar a su equipo. Aguirre apostó porque Darder fuera el hombre al que le tocara llevar la manija de su equipo, algo que al final fue decisivo. Los locales salieron a por la victoria desde el minuto uno y se volcaron sobre la meta de Fernando. Trece remates en la primera parte, 29 al final del partido, son más que ilustrativos. El gol de Larin desató la euforia de una afición que se las prometía felices pero Arribas empató.

En la segunda mitad, el Mallorca bajó efervescencia atacante hasta que el Almería se puso por delante y no hubo otra opción que sitiar la meta rival, con remates de todos los colores. Una prueba más de que la asignatura pendiente fue la falta de eficacia ante portería. Menos mal que emergió Darder, uno que se ganó el perdón del aficionado en un año cuando menos decepcionante.

Lograda la salvación es tiempo de fiesta pero también de poner notas. De sobresaliente para esta afición que ha estado volcada con su equipo, como demostró en la final de la Copa, y que ha soportado un fútbol infame sin rechistar. Al equipo y al técnico, un aprobado raspado, porque logró el objetivo de la permanencia. Esta plantilla tenía capacidad para dar más pero ha llegado a la meta exhausta. A Aguirre, darle las gracias por su labor y despedirlo para dar paso a alguien con mejores conceptos futbolísticos. Arrasate por ejemplo.