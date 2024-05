Javier Aguirre desliza su adiós del Mallorca: "No me voy a quejar ni voy a llorar, soy un hombre de fútbol"

No se buscaba otra respuesta en la sala de prensa de Son Moix. El empate ante el Almería (2-2) y la permanencia matemática quedaron en un segundo plano cuando Javier Aguirre tomó este domingo la palabra en la sala de prensa.

"Estoy muy bien aquí. Llevo quince temporadas en España y, si analizas esta trayectoria, nunca he tenido problemas. Soy hombre de fútbol, frontal y entiendo las cosas. No soy ningún niño ni le doy vueltas a las cosas. No le doy más vueltas. Si sigo o no sigo, no depende de mí. Aquí estaremos", lanzó el técnico bermellón.

Repreguntado por esta cuestión, Aguirre se mentuvo inamovible apelando a agotar su contrato con el Mallorca.

"Volveré el miércoles a entrenar para Getafe. Tengo contrato hasta el 30 de junio, estamos a 19 de mayo. Esperaré acontecimientos. Hoy estoy tranquilo y lo estaré hasta el día de Getafe", insistió.

Dardo a Ortells

Otro de los interrogantes por resolver es si Pablo Ortells, una vez consumada la salvación, moverá ficha. Sobre el director deportivo, el mexicano dejó entrever ciertas diferencias con su forma de procedes.

"Entiendo los momentos, las filosofías y las formas de trabajo. Lo respeto. Yo soy de una manera y entiendo que no es fácil que todo el mundo lo sea. Ahora mismo digo que estoy contento con todo lo que me ha pasado en este club", reivindicó sobre las tres permanencias logradas y haber llegado a una final de la Copa del Rey.

Para concluir, Aguirre huyó de las especulaciones sobre su futuro en las últimas semanas y los nombres de candidatos al banquillo, como el de Jagoba Arraste.

"Conjugar verbos no me funcona. La realidad es que estoy contento junto a mi vestuario, pero solamente me llegan las informaciones desde fuera. No tengo ninguna certeza, aunque sé que hay cosas que se mueven. No me voy a quejar ni voy a llorar, soy un hombre de fútbol", finalizó.