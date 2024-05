Arrasate responde al Sevilla que ha dado su palabra al Mallorca

Jagoba Arrasate, a través de sus representantes, ha respondido al Sevilla que ha dado su palabra al Mallorca y que, aunque no hay un contrato firmado, tiene la misma validez. El adiós de Quique Sánchez Flores al banquillo del Sánchez Pizjuán ha precipitado el interés de los hispalenses en el todavía técnico de Osasuna, tal y como ha informado Relevo.

Sin embargo, la operación no se llevará a cabo porque el preparador ya tiene un acuerdo con los bermellones para las próximas tres temporadas, siempre y cuando sigan en Primera División. Según ha podido saber este diario, el club andaluz ha insistido al conocer que el preparador vasco no tenía rubricada su vinculación con los de Son Moix, pero Arrasate ha dejado claro que no había vuelta atrás.

El acuerdo entre las partes es total, tal y anunció Radio Marca en un interés del que ya informó este diario el 2 de mayo. Arrasate, que el 26 de marzo desveló que no seguiría en Osasuna, hace tiempo que conocía que el Sevilla le tenía en la agenda en el caso de que Quique no continuara. Sin embargo, los buenos resultados de los sevillistas hicieron dudar a su dirección deportiva si debían apostar por el propio Sánchez Flores, algo que finalmente no se producirá. De ahí que Arrasate, que tiene ganas de seguir trabajando y descartaba tomarse un año de descanso, aceptara escuchar la oferta del Mallorca.

Todo esto significa que Javier Aguirre está viviendo sus últimas semanas como entrenador del RCD Mallorca. La dirección deportiva del club, encabezada por Pablo Ortells, tiene claro que el ciclo del técnico mexicano debe llegar a su fin este curso tras poco más de dos temporadas y el duelo de este domingo ante el Almería será el último en el banquillo local.

Aguirre ha cumplido de sobras todos los objetivos desde su llegada, que no eran otros que dejar año tras año al Mallorca en Primera División. En su primer curso, salvó al equipo de manera milagrosa al llegar con nueve partidos por delante en sustitución de Luis García Plaza. En la segunda realizó una gran temporada, acabando el equipo noveno y casi peleando por Europa en el tramo final.

Este curso lo ha conducido a una final de Copa 21 años después y hoy puede firmar una cuarta campaña consecutiva en la máxima categoría, aunque los números en la Liga no han sido los esperados, con solo siete victorias.