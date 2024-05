Sergi Darder: «Se nos hizo un poco largo tras la Copa, pero súper feliz»

«Si hace dos meses me dicen que hoy estaríamos en esta situación, no me lo habría creído... porque veníamos en una dinámica muy buena, creciendo, jugando mejor y compitiendo, que es lo que ha hecho siempre bien este equipo», ha señalado, tras el partido ante el Almería (2-2), Sergi Darder. «Creo que la Copa nos hizo daño y después se nos hizo un poco largo... los de abajo apretaron, pero súper feliz», ha explicado el centrocampista de Artà.

«Cuando he hecho muy buenas temporadas, el equipo no ha sido capaz de generar en el global. Y este año ha sido más de aprendizaje, de competir, de saber que aquí el más hijo de p... corre como el que más», ha añadido el centrocampsta mallorquín. «Creo que al final hemos hecho una gran temporada todos, ha sido merecido para todos, mira a la gente como está ahí. Súper feliz por todos ellos», ha concluido Darder en referencia ala afició del Mallorca.

Jaume Costa: «Sabe a gloria bendita»

«Sabe a gloria bendita», ha asegurado Jaume Costa tras el partido ante el Almería, en el que el Mallorca ha sellado la salvación. «Ha sido un año muy sufrido, ilusionante con la Copa, pero en Liga hemos dado pasos adelante y también para atrás», ha incidido el defensa.

«Te vas con un sabor agridulce», admitido el lateral, que ha señalado que el Mallorca había creado «muchísimas ocasiones en la primera parte». «Al final, ha sido por demérito de los demás», ha incidido en una jornada en la que se ha sellado la permanencia: «Hemos tenido que esperar al resultado del Cádiz».

«Se saboreará más tarde, cuando esté en casa tranquilo», ha destacado el valenciano, que ha explicado que Javier Aguirre les ha dado dos días libres y que se irá «a casa a descansar». «Seguramente me iré a casa con mis hijos. Me hubiera gustado que estuvieran aquí», ha añadido.

Costa ha reconocido que ha acabado «contento» la temporada, pero ha dejado entrever su adiós: «No sé si será mi último partido aquí».

También ha tenido palabras de elogio para los autores de los goles al Almería, Larin y Darder. Dos jugadores que han sido criticados a lo largo de la temporada: «Cada jugador hemos pasado por altibajos, no solo ellos. Venían con un hándicap, eran los fichajes estrella y tenían que rendidr desde el primer momento. Pero llos que nos dedicamos a esto sabemos que no es así. Hay que adaptarse, necesitaban adaptación». «Nos han ayudado muchísimo y hoy nos han dado el empate y un punto para seguir en Primera División», ha concluido.

Valjent: «Ha sido una temporada difícil, sufrida»

«Ha sido un partido poco habitual, complicado. Nos hemos adelantado, nos han empatado y remontaron… y hemos creado muchísimas oportunidades», ha explicado Valjent sobre el partido ante un Almería que ha puesto en duda una permanencia «que era el objetivo primario». «Hay que darle valor», ha aseverado el eslovaco.

«Somos conscientes de que queríamos algo más esta temporada. El año pasado hicimos una gran temporada, pero este año por detalles se ha complicado un poco más. Ha sido una temporada difícil, sufrida», ha señalado el central. «Sabemos que tenemos que mejorar, pero es un año más en Primera», ha concluido.