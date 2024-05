Los novios de Cancún pagaron 15.000 euros por la boda frustrada

La pareja de novios de Madrid que mañana viernes tenía previsto casarse en un hotel de Cancún y que había contratado los servicios de una agencia de viajes de Palma para que se encargara de los vuelos y del hospedaje, ya había abonado unos 15.000 euros por la organización de la ceremonia y del convite, un dinero que posiblemente hayan perdido. Lizzeth y su prometido Daniel tomaron la decisión de casarse después de unos años de noviazgo. Su sueño era que la ceremonia se celebrara en un lugar especial y eligieron hacerlo en la ciudad mexicana de Cancún. Querían estar acompañados por sus familiares y amigos más cercanos. Los invitados iban a desplazarse a México desde diferentes destinos. La mayoría iban desde Bolivia.

Los prometidos, para una mejor organización del viaje, contactaron con la agencia Sayme Travel, que opera desde Mallorca. Está especializada en viajes al extranjero y en concreto en lunas de miel. Los novios entraron en contacto con la responsable, Francisca F., que aceptó el proyecto. Esta mujer, que ya había sido denunciada por estafa por más de 25 clientes, solo se iba a encargar de la contratación de los vuelos y de las habitaciones del hotel donde se iba a celebrar la boda. La organización de la ceremonia y del convite corrió directamente a cargo de los novios, que se pusieron en contacto con el hotel. Semanas antes de la boda ya abonaron los gastos de la ceremonia, que les costaron unos 15.000 euros.

Según ha podido saber este diario, la agente turística no utilizó su empresa -siempre presuntamente- para realizar la reserva de los vuelos y del hotel, sino que empleó supuestamente la sociedad de un conocido. A través de esta empresa se realizaron estas gestiones, tanto aéreas, como de hospedaje. Las plazas quedaron congeladas. La fecha máxima del pago de dichas reservas se fijó para el pasado día 3 de mayo. Si en esa fecha no se abonaban las habitaciones de las 34 personas que viajaban a México desde diferentes ciudades, automáticamente se anulaba la reserva. Y esto es lo que pasó. A pesar de que cada cliente pagó unos 1.800 de euros por viajar a Cancún y permanecer una semana en el hotel, la agencia de Palma no abonó presuntamente las reservas. La dueña de la agencia, Francisca F., se limitó a anunciar a los novios (no al resto de clientes), según cuenta la hermana de la novia, que por cuestiones ajenas a su voluntad, no se iba a poder viajar a México en la fecha acordada, ni tampoco hospedarse en el hotel. Esta mujer no se ha atrevido hasta ahora a hablar con los novios, denuncia la hermana de Lizzeth. Solo les ha enviado varios correos, dice. En los últimos les propone una solución, que pasa por viajar otro día y acortar la estancia en México, aunque durmiendo en otro hotel. Los novios, que no saben si algún día podrán recuperar el dinero, se han negado a aceptar este cambio de plan, relata la hermana de la afectada.

Por otra parte, la agencia Sayme Travel ha comunicado por internet su cierre. En un escrito sin firma se atribuye esta decisión a «la mala fe de muchas personas», así como a la generación de un daño irreparable, «tanto personal como empresarial». Este periódico intentó ayer contactar con Francisca F., pero no contestó a las llamadas.

