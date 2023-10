La Policía Nacional ha detenido a una mujer, directora de una agencia de viajes on line, que presuntamente se habría apropiado de casi 80.000 euros que le entregaron una decena de personas para que les organizara su viaje de luna de miel. Según los investigadores, la mujer se quedó con todo el dinero y no llegó a contratar nada, un caso que fue adelantado por Diario de Mallorca. La Policía no descarta que aparezcan en los próximos días más perjudicados, con lo que el montante de la estafa podría ser mayor.

Según informan fuentes de la Policía Nacional, la investigación ha sido llevada a cabo por los agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos. La Jefatura había recibido una serie de denuncias de personas que manifestaban haber sido estafadas por la responsable de una agencia de viajes on line, con la que habían contactado a través de una página especial dedicada a los viajes de luna de miel. La responsable de la agencia se mostraba al principio muy activa, y parecía muy diligente al organizar el paquete turístico, enviando diversos planes de viajes y mensajes a todas hora. Tras acordar un paqute vacacional, les instaba a que le hicieran el pago cuanto antes, con la excusa de que los precios de los billetes podían incrementarse si se demoraban. Sin embargo, en cuanto abonaban el precio convenido, las comunicaciones cesaban totalmente. Las parejas no recibían la documentación acordada y la directora de la agencia estaba siempre ilocalizable. Los perjudicados comprobaron posteriormente que no tenían ninguna reserva realizada. Muchos de los afectados tuvieron que contratar su viaje de luna de miel a través de otras empresas y perdieron el que le habían abonado a la sospechosa. A partir de aquí, los investigadores de la Policía Nacional realizaron una serie de diligencias que condujeron a la detención de la sospechosa, una mujer española, como presunta autora de un delito de estafa. Por ahora, la Policía ha calculado que la cantidad defraudada alcanzaría los 78.000 euros a una decena de parejas, si bien sospechan que puede haber más afectados que todavía no han denunciado, por lo que la cifra puede ser muy superior.