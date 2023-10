La Policía de Palma tiene abierta una investigación, que está en sus primeros inicios, contra la responsable de una agencia de viajes, que contrata casi exclusivamente por internet, por quedarse supuestamente con el dinero de una serie de viajes que habrían sido abonados por los clientes. El caso más grave es el de una pareja, que tiene previsto casarse en breve, que contrató y abonó un viaje al extranjero para disfrutar de la luna de miel. Sin embargo, a pesar de que el desplazamiento se pagó hace más de cuatro meses, las víctimas han descubierto que no se habían reservado ni los billetes de avión, ni tampoco los hoteles que se ofertaban en el paquete turístico. Y tampoco se había contratado el seguro de cancelación, pese a que también fue abonado por adelantado.

La pareja no está dispuesta a quedarse sin viaje para celebrar el matrimonio, pero se ha visto obligada a solicitar un préstamo para financiar otro desplazamiento.

Además de pedir un crédito, los perjudicadas acudieron a la Policía para denunciar la presunta estafa, ya que no solo se han quedado sin el viaje que habían planificado con tanta ilusión, sino que tampoco han recuperado el dinero que adelantaron.

La pareja se dio cuenta del presunto engaño porque hace ya varias semanas que había perdido el contacto con la persona que les había organizado el viaje. Esta agente turística se había comprometido a facilitarles toda la documentación que acreditara la contratación de los vuelos y de los hoteles. Sin embargo, esta entrega nunca se llegó a producir, lo que levantó las sospechas de los clientes, que contactaron tanto con las compañías aéreas, como con los hoteles. La respuesta fue que si bien es cierto que se realizó una reserva, se tuvo que anular porque la agencia intermediaria no había abonado el dinero del servicio. A partir de ese momento se dieron cuenta que el viaje que habían planeado con tanta ilusión y que se trataba de un sueño, no lo iban a disfrutar, salvo que contrataran con otra empresa que se encarga de la organización de este desplazamiento. En la denuncia policial se incluye los mensajes telefónicos que han recibido de la responsable de la agencia, en los que confirma que ha anulado el viaje y que está dispuesta a devolver el dinero que adelantaron. En estas conversaciones les señala que tiene un plazo de catorce días para devolver el dinero, pero este periodo todavía no se ha cumplido. En la denuncia se asegura que el tono de la conversación fue muy agresivo, a pesar de que son ellos los que se han visto perjudicados al cancelarse el viaje.

Además de anunciarles su compromiso de devolver el dinero, la agente de viajes insistió en que no ha podido cumplir con su compromiso debido a que se encuentra enferma.

Esta mujer, que con casi toda seguridad será llamada en breve por la Policía, negó ayer a este periódico que se hubiera apoderado de ninguna cantidad económica que no fuera suya. Confirmó que su intención es devolver el dinero que cobró por adelantado, pero que tiene un plazo de catorce días para hacerlo. Aseguró que cumplirá su compromiso cuando a ella le devuelvan el dinero que pagó en concepto de reserva de los viajes.