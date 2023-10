La agencia denunciada anuló un viaje a una pareja a un día de la boda

La Policía está recibiendo nuevas denuncias contra la agencia de viajes de Palma, que trabaja casi exclusivamente en internet, cuya responsable está acusada de un presunto delito de apropiación indebida. Al parecer, esta mujer se habría quedado con el dinero que le habrían adelantado los clientes por la organización de un viaje, casi siempre al extranjero, pero después no realizaba las reservas oportunas. Debido a ello los clientes se quedaban sin poder viajar.

Se da la circunstancia de que la mayor parte de los clientes que contrataban con esta agencia eran novios que preparaban el viaje de luna de miel. La agencia se publicitaba sobre todo a través de la página web de una empresa que está especializada en la organización de enlaces matrimoniales. Dentro del paquete de servicios se ofrecía la posibilidad de que se pudiera organizar un viaje.

Ya son varias las parejas que se sienten estafadas, debido a que abonaron el precio del viaje por adelantado, pero no han recibido el servicio que habían pagado. Una de las parejas, que está pendiente de presentar denuncia en los próximos días, descubrió que se había anulado su viaje un día antes de que se celebrara el enlace matrimonial. Los novios tenían previsto viajar hasta Japón y habían pagado más de seis mil euros a la responsable de la agencia turística, que se había comprometido a realizar todas las reservas, tanto de los vuelos, como de los hoteles donde se iban a hospedar. Sin embargo, días antes de la fecha de la boda empezaron a sospechar de las irregularidades, ya que intentaron ponerse en contacto con la responsable de la agencia y no contestaba. Cuando lograron hablar con ella no les dio ninguna explicación convincente. Incluso se comprometió a enviarles todos los documentos que certificaban que las reservas se habían realizado, pero estos papeles no llegaron nunca a ser entregados. El día antes de la boda fue cuando los novios descubrieron el engaño. No había ni reservas, ni tampoco se habían pagado los vuelos. Se vieron obligados a acudir a otra agencia de viajes para organizar otro viaje. Lógicamente, tuvieron que pagar este desplazamiento, sin haber recuperado el dinero que pagaron por el viaje que no pudieron disfrutar.

No es la primera pareja que se ha visto afectada por esta agencia. Tal como adelantó ayer este periódico, otra pareja descubrió pocos días antes de la fecha de la ceremonia que el paquete turístico que contrataron y pagaron por adelantado tampoco lo iban a poder disfrutar, ya que la responsable de la agencia no había pagado ni las reservas de los vuelos, ni tampoco las habitaciones en el extranjero. Este matrimonio ha tenido que pedir un préstamo para poder contratar otra luna de miel.

Otros clientes presuntamente estafados también han acudido a la Policía para denunciar la estafa. Los hechos son idénticos: contrataron un paquete turístico, pero el viaje no lo han podido realizar.

La propietaria de la agencia ha comunicado a sus clientes que está sufriendo un mal momento psicológico, pero se ha comprometido a devolver el dinero. Sin embargo, ningún cliente ha recuperado un solo euro.