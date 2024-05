El Parlament balear ratifica el decreto para que la sanidad privada pueda atender las urgencias de los turistas

El Parlament convalidó este martes el decreto que regula la creación de la Red de centros y servicios sanitarios de apoyo a la asistencia urgente y emergente a comunitarios y británicos desplazados temporalmente en las Islas Baleares

La concentración de decenas de millones de visitantes en un lapso limitado de tiempo en el territorio balear, hace que cada vez sean más frecuentes las situaciones de saturación de los centros sanitarios públicos, muy especialmente en los servicios de urgencias, así como los servicios de transporte sanitario, las unidades de cuidados intensivos y las de cirugía, señala la conselleria de Salud en una nota de prensa.

Por ello, se diseña un sistema que, a partir de la publicidad, la igualdad, y la libertad de decisión, permita habilitar los centros sanitarios de titularidad privada que reúnan unos requisitos de calidad equiparables a los públicos, y que manifiesten su voluntad en tal sentido, como centros de apoyo asistencial al sistema sanitario público.

Los centros de asistencia sanitaria de titularidad privada que deseen solicitar su admisión en la Red de centros y servicios sanitarios de apoyo deberán cumplir una serie de requisitos como contar con un servicio de hospitalización convencional, un servicio de Urgencias, atención quirúrgica en Urgencias, contar con una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y un Servicio de transporte sanitario propio o contratado.

Satisfacción

El Servicio de Salud de las Islas Baleares publicará en el Boletín Oficial de las Islas Baleares la oferta de servicios asistenciales habilitables, los requisitos necesarios para la misma, las condiciones asistenciales, temporales y económicas de ejecución de la prestación, así como la información adecuada para la participación de todos los centros o servicios sanitarios asistenciales en condiciones de igualdad y transparencia.

La consellera de Salud, Manuela García, se mostró satisfecha de la convalidación del decreto de forma unánime en el Parlament y aseguró que su aprobación permitirá que todos los ciudadanos, independientemente de su situación administrativa, dispongan de «acceso a una asistencia sanitaria urgente o emergente de calidad y en condiciones de igualdad».

Durante su intervención, la consellera explicó que «la llegada de turistas, nacionales y no nacionales, en determinados meses del año, provoca que sea necesaria una revisión de las actuales políticas sanitarias para descongestionar los servicios de urgencias de la sanidad pública». Esto permitirá «poder seguir prestando una asistencia sanitaria en condiciones de igualdad efectiva y de calidad, así como asegurar un sistema universal y público».

Actualmente, se encuentran numerosos operadores de asistencia sanitaria extrahospitalaria. Muchos de los entes locales con playas bajo su responsabilidad disponen de servicio de ambulancias contratado, que no está integrado en la administración sanitaria, lo que genera descoordinación, falta de información asistencial y disparidad de la prestación, advierte la Conselleria.

SAMU061, autoridad sanitaria

También con este decreto el Centro Coordinador de Urgencias Médicas del (CCUM-SAMU061) se convierte en la autoridad sanitaria competente para la coordinación de todos los intervinientes en la atención sanitaria extrahospitalaria urgente y emergente.

El Decreto 1/2024 reconoce expresamente la condición de agente de autoridad sanitaria al primer facultativo del SAMU061 presente en un incidente en el que coincidan dos o más unidades de transporte sanitario. En estos casos, estas unidades de transporte sanitario deberán identificarse ante el 061 y comunicar cuando vayan a realizar una asistencia y consultar el centro sanitario de traslado, en caso de traslado, para evitar problemas sobrevenidos.

Cada vez son más frecuentes situaciones de atención sobre el terreno de urgencias que no son comunicadas al Centro Coordinador de Urgencias Médicas (CCUM-SAMU061) o traslados a centros sanitarios que no han sido previamente prevenidos, o traslados a centros sanitarios no capacitados para atender al tipo de patología que presenta el usuario.