Este martes, 23 de julio, Telecinco presentó en prime time el primer programa de ‘First Dates Hotel’, una versión renovada del dating show de Cuatro, ambientada en un encantador hotel en Moraira, Alicante. La primera entrega del show prometió emoción y humor al presentar a dos protagonistas muy especiales: Quico, un masajista erótico, y Anya, una creadora de contenido en educación sexual.

Durante su cita, Anya mostró su curiosidad y cierta confusión respecto a la profesión de Quico. "¿Eso no es masturbar?", preguntó con incredulidad. A lo que Quico respondió que su masaje es más sensual y se basa en la conexión con las energías eróticas, aunque Anya continuó sin entender bien la distinción. "Quico lo pinta como algo de energías místicas, pero yo lo sigo viendo como meterte mano y cobrar por ello", confesó la sexóloga ante las cámaras.

La conversación entre ellos se volvió más íntima y subida de tono, revelando detalles personales como la preferencia de Anya por las relaciones abiertas. "Casi todas las relaciones que he tenido han sido abiertas. En el sexo, soy bastante abierta y me gusta experimentar", admitió la italiana. Además, Anya dejó atónito a Quico con su humor sarcástico, diciendo: "Estoy buena, así que no necesito ser maja o inteligente."

A pesar de la broma y el humor, la cita incluyó una prueba práctica en la que Quico intentó demostrar sus habilidades en masajes eróticos. Sin embargo, Anya no quedó impresionada: "No ha sido el mejor masaje que me han dado en mi vida, pero me lo he pasado bien. En una escala del 1 al 10, le doy un 0", comentó. A pesar de esto, ambos sintieron una buena conexión y decidieron darle una oportunidad al romance con una segunda cita.