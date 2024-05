El PP compara la denuncia contra el director del IB-Salut por dejar caducar la reclamación de la trama Koldo con el 'lawfare'

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha comparado la denuncia contra el director general del IB-Salut, Javier Ureña, por dejar caducar la reclamación millonaria de la trama Koldo con el 'lawfare' y acusan al PSOE de "fabricar una denuncia" e "intentar crear un relato que no es real" contra el alto cargo, "precisamente esta semana en que Pedro Sánchez ha hablado de 'lawfare' y de la judicialización de la política".

Sagreras asegura que se trata de "maniobras de distracción denigrantes" por parte de los socialistas porque estas cuestiones ya están siendo investigadas por la Fiscalía europea y la Audiencia Nacional: "Se desistió porque la reclamación estaba abocada al fracaso porque Francina Armengol había hecho un informe en 2020 diciendo que todo se había hecho de forma correcta". El portavoz popular también ha preguntado por qué no reclamaron durante tres años, cuando la UCO se personó en el IB-Salut o quién contactó con el Govern desde la trama.

El portavoz del PSOE, Iago Negueruela, valora de forma positiva que se haya admitido a trámite la denuncia y defiende que "de momento el único procedimiento judicial en el que hay algún cargo del Govern es del PP", en referencia a que actualmente no hay denuncias contra ningún cargo del PSOE..

Por su parte el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha celebrado la apertura de diligencias por parte del juez porque la resolución de desistimiento es "sumamente irregular" al no ir acompañada de informes: "No contiene motivación, desistió sin informes y sin exponer ningÚn motivo para hacerlo en un acto jurídico sumamente irregular".

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, también considera que la actuación de Ureña ha sido "evidentemente negligente" en la tramitación del expediente y se ha mostrado sorprendido porque una persona "especialmente versada" en la tramitación administrativa cometa "errores de base, dada la evidente negligencia".