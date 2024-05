El director del Conservatorio Profesional se defiende y dice haber sufrido acoso laboral

El director supendido del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Mallorca, Ricardo Duato, remitió un texto al claustro el sábado pasado para defender sus acciones, tras el expediente abierto por Educación que lo aparta provisionalmente del cargo por, según Conselleria, haber desactivado el sistema de marcaje del profesorado del GESTIB el pasado 22 de marzo. Educación ha calificado este hecho como "falta grave" y lo ha suspendido de sus funciones como director durante un periodo de 18 meses. En su explicación al personal, Duato asegura ser víctima de acoso laboral "dentro y fuera del centro".

Tras la apertura el expediente (documento que Duato, a través de su mujer, difundió entre personal docente y alumnos aprovechando la celebración de un concierto benéfico) ha enviado un mensaje a los profesores del centro en el que señala que se le acusa "de forma intencionada y maliciosa" de haber desactivado el sistema de marcaje el día 22 de marzo. Él argumenta que la informática "no es su punto fuerte" e indica que aún no sabe si fue él quien desactivó el sistema de marcaje del GESTIB, como señala el expediente, y que si realmente fue él, asegura, fue "de manera totalmente involuntaria" mientras "estaba investigando diversas anomalías que estaban ocurriendo en el GESTIB" como "validaciones de marcado en diferido" que no habían sido autorizadas por él o la "eliminación de tutorías de nuevos profesores" que él había registrado, entre otras cosas. Apunta: "Todos sabemos que el GESTIB no es infalible".

En cualquier caso, el texto de Duato insiste en que el marcaje "solo" estuvo desactivado un día (el expediente precisa que la opción de marcaje individual no estuvo habilitado hasta el 2 de abril), que a pesar de ello "el centro funcionó con total normalidad" y que este hecho "no causó ningún daño material en las instalaciones públicas" y no supuso" perder ninguna clase ni perjudicar a ningún alumno, profesor o trabajador del centro" y él, subraya, no obtuvo "ningún beneficio económico u otro tipo de beneficio por este hecho". Añade además que el día anterior, el 21 de marzo, como le había requerido el inspector, había recordado a todo el personal durante la celebración del claustro "la obligatoriedad de marcar todas las horas lectivas y no lectivas del horario DOC". El 25 de marzo, indica Duato, envió un correo a todos los profesores "recordando la obligatoriedad de realizar los marcados". Plantea el director: "¿Qué sentido tiene que les recuerde que deben marcar todo nuestro horario DOC y al día siguiente, de manera intencionada, desactive el sistema de marcado del centro????? ¿Qué beneficio podría obtener yo como director???".

El Conservatorio acogió un concierto benéfico el miércoles y la mujer de Duato repartió copias del expediente (fuera del centro) / C.P.M.D.M.

El profesor de violín (que no ha sido suspendido de sus funciones docentes pero que está actualmente de baja) explica en su relato que acudió a la sede de Educación el martes 2 de abril donde asegura que pudo constatar "que había más personas con permisos habilitados de los que correspondían únicamente al director del centro". Ese mismo día, según Duato, el responsable del GESTIB solucionó este problema, asignando los permisos correspondientes a cada persona.

"No estuve muy acertado"

Con todo, el director del Conservatorio admite que no estuvo "muy acertado" en el último claustro y que su discurso fue "incoherente y confuso" y "probablemente el mensaje que quería transmitir no se entendió", algo que chaca a la situación "de estrés emocional" en la que se encontraba debido "al acoso laboral" que asegura estar sufriendo "por parte de personas dentro y fuera del centro" desde que se reincorporó a su puesto después de una operación.

"Todos los que me conocen saben que soy una persona honesta, que lleva 28 años trabajando incansablemente en el centro y dedicando muchas más horas de las que me corresponden con gusto", prosigue el texto: "Nunca he tenido ningún problema con ningún profesor ni trabajador del centro, ustedes me conocen, me gusta ayudar a todos, trabajar en equipo y transmitir buena energía". Duato considera que su trayecto "le avala" y explica que "no puede tolerar" que se le acuse "de la intencionalidad de una acción punible de la cual no obtiene ningún beneficio".