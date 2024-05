Muere Xisco Serra, figura relevante del culturismo en Mallorca

El mundo del fisicoculturismo ha recibido este jueves con incredulidad la noticia del repentino fallecimiento de Xisco Serra (Palma, 1974), uno de los referentes en las últimas dos décadas de esta modalidad deportiva.

En la actualidad, con 50 años y casi tres décadas compitiendo, estaba centrado en el centro de entrenamiento que dirigía en Son Servera, el XS Fitness Center, además de dedicarse al asesoramiento nutricional, deportivo y emocional online. También era Personal Trainer y, justo en plena pandemia, en 2020, constituyó Eva&Xs Pro Mentoring, “empresa de mentorización para nuevos emprendedores”, según desveló en una entrevista a Diario de Mallorca tras anunciar que se retiraba de la competición.

Tenía 46 años, había competido en más de 80 torneos de fisicoculturismo, y acababa de proclamarse campeón de España absoluto. Pero no abandonó del todo, siguió presentándose a diferentes concursos de culturismo y en julio de 2023 logró el status profesional, lo que se denomina ProCard, para poner el broche definitivo a un carrera de casi 30 años.

Un cáncer y una peritonitis

Pero el triunfo que más celebró en su momento fue el Open Nacional BigMan, en 2018. Había sido padre de una niña recientemente y, sobre todo, celebraba su regreso a la competición tras superar un cáncer en 2016 y una peritonitis en 2017.

“Soy una persona afortunada y soy consciente de que en ese sentido tuve suerte, me lo cogieron a tiempo y a día de hoy solo queda una cicatriz que me recuerda que tu vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, y las revisiones semestrales de por vida”, explicaba en septiembre de 2018 a Diario de Mallorca. “Estoy totalmente convencido al 100% de que todo en la vida ocurre por alguna razón, todo”, sentenciaba Xisco Serra, quien esta vez no ha podido superar un nuevo problema de salud.

Serra, licenciado en Ciencias de la Educación Física, se inició en el mundo del culturismo a los 16 años, en el Gimnasio Mundo, y en 1994 disputó su primera competición. Desde entonces, más de 80 eventos y multitud de podios a nivel nacional e internacional de las diferentes asociaciones (IFBB, WABBA y AEFF ), destacando los títulos Mr. World y Mr. Olimpia.