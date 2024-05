Educación concierta seis clases de 0-3 años a los colegios del Opus Dei

El próximo curso los colegios del Parc Bit Aixa y Llaüt tendrán seis clases de 0-3 años concertadas (dos por nivel). Por primera vez, Educación ha concedido a estos centros vinculados al Opus Dei la concesión del concierto para el primer ciclo de Infantil.

La concertación a estos colegios ha sido polémica desde el principio (en tiempos de Jaume Matas), debido a que segregan a su alumnado por sexo, algo prohibido por la LOMLOE. Actualmente siguen concertados y separando a chicos y chicas en clases diferentes a partir de Secundaria gracias a una prórroga concedida por este Govern, pero en teoría el próximo curso deberán dejar de hacerlo si quieren seguir recibiendo dinero público.

En total, 28 centros concertados podrán ampliar su oferta subvencionada el próximo curso y ofertar clases de 0 a 3 años o Primer Ciclo de Infantil. Muchos de estos colegios ya tenían esta oferta antes pero de forma privada; algunos empezarán a ofrecerla como novedad el curso que viene, coincidiendo con la concesión del concierto.

De estos 28 centros, nueve son exclusivamente de Educación Infantil (centros 0-6 o CCEI, como Pinocho, Itaca o Nuestra Señora de la Providencia), pero en el resto también se puede estudiar Primaria y Secundaria bajo concierto y en algunos casos hasta Bachillerato: crece así el número de centros concertados en los que un alumno puede iniciar su trayectoria escolar con menos de un año y acabarla a los 18, sin necesidad de ir a otro sitio.

Entre estos centros están por ejemplo los del Parc Bit (Aixa y Llaüt, a los que se les concierta un total de seis clases del primer ciclo de Infantil), Santa Mónica, Pius XII o Sant Pere. A algunos se les da el concierto para clases de los tres niveles (0 años, 1-2 años, 2-3 años), pero a varios se les concede solo para clases de 2-3 años.

El BOIB ha publicado hoy la resolución provisional de estos nuevos conciertos para el curso 2024-2025. La convocatoria salió en marzo y el concierto ha sido concedido a la mayoría de centros solicitantes (solo se les ha denegado a dos), «condicionando el número de unidades a los datos de escolarización».

Proceso de admisión 0-3 ya iniciado

Cabe señalar que la resolución provisional se ha publicado hoy y afecta al próximo curso, cuando el proceso de admisión del 0-3 arrancó el pasado 24 de abril, lo que significa que muchas familias habrán entregado ya sus solicitudes de plaza sin saber de forma oficial y confirmada al 100% que estos centros tendrían plazas concertadas, aunque desde Educación aseguran que "patronales y centros lo sabían" y se habrían movido para hacer llegar la información a las familias (aunque aún no fuera oficial).

En el texto firmado por el director general de Personal Docente y Enseñanza Concertada, Ismael Alonso, se otorga el concierto también a 88 Centros Educativos de Infantil (CEI) o ‘escoletes’ que hasta ahora formaban parte de la Xarxa Complementaria a través de convenios. Otros dos CEI saltan automáticamente de la red privada a la concertada.

Red concertada y red pública

Así, la oferta de 0-3 crece el próximo curso, pero de forma muy desigual entre la red pública y la concertada. Mientras 28 centros concertados incorporarán aulas de primer ciclo de Infantil a su oferta subvencionada, solo tres colegios públicos empezarán a hacerlo: el Anselm Turmeda de Son Roca, el Son Pisà y el Joan Veny i Clar de Campos. En total no suman ni cien plazas públicas nuevas (y de momento no hay previsión de que la oferta pública de 0-3 aumente con la apertura de ‘escoletes’ municipales). El conseller Vera ha señalado que su prioridad es aumentar la oferta de plazas 0-3 gratuitas, poniendo el énfasis en la gratuidad y no tanto en qué red oferta estas plazas.

Desde el STEI precisamente la semana pasada se dio la voz de alarma sobre este hecho, al considerar que lo se está produciendo es una «privatización encubierta» de la etapa educativa 0-3. El sindicato lamentó que Educación se apoye en esta fórmula y que en vez de hacer esfuerzos en fomentar la creación de plazas públicas, se apoye en la concertada como «vía rápida», una red a la que le interesa mucho esta opción, indicaron, «al garantizarse a los clientes desde el principio». El grupo socialista también mostró su preocupación en el Parlament por el escaso impulso que se está dando a la creación de plazas en la red pública.