Empezar el colegio antes de los 3 años: el Govern incluirá la etapa 0-3 en los CEIP públicos que construya o amplíe

Empezar el colegio antes de los 3 años será posible en Baleares (algún día) ya que la conselleria de Educación incluirá la etapa 0-3 en los nuevos colegios públicos que construya, en los que amplíe y "en aquellos que sea posible".

El próximo plan de infraestructuras educativas incluirá esta novedad. Así lo ha anunciado hoy el conseller de Educación, en el pleno del Parlament. Antoni Vera respondía así a una pregunta de Àlex Pitaluga, del grupo parlamentario socialista, que ha cuestionado al conseller si el Govern realmente quiere potenciar la creación de plazas 0-3 públicas, como recomienda la Unión Europea. Pitaluga ha recordado que es para crear plazas públicas para lo que la UE ha mandado fondos pero que en varios municipios "gobernados por el PP" los ayuntamientos están renunciando a construir nuevas 'escoletes' públicas. "La conselleria no cree en la educación pública 0-3, no ayuda a los ayuntamientos a crear estas plazas y fomenta la creación de plazas privadas", ha denunciado el miembro del PSIB, haciendo especial mención a la situación de Ibiza, aunque ha citado algún caso de Mallorca como el de Sant Joan.

De primeras Vera se ha limitado a replicar que el compromiso del Govern del PP es crear plazas 0-3 "gratuitas" para garantizar a toda la ciudadanía el acceso" (no ha hecho distinción de si son públicas o concertadas), pero en su segunda respuesta se ha extendido y ha matizado que no son solo los municipios del PP los que se están renunciando a crear 'escoletes' públicas: "También hay de los suyos, no empecemos a señalar", se ha defendido. El conseller ha indicado que tienen un "compromiso de construcción" de 1.718 plazas públicas en 38 ayuntamientos, aunque es un proceso lento, ha razonado. Ha añadido que efectivamente han lanzado una convocatoria de ayudas para la creación de plazas concertadas al entender que la escuela concertada "es necesaria" para garantizar "al máximo de familias posible" el acceso gratuito a la etapa 0-3 "especialmente en los municipios con más lista de espera".

También en esa segunda intervención es cuando el conseller ha anunciado la pretensión del Govern de que todos los nuevos colegios que se construyan incluyan ya el primer ciclo de Educación Infantil o 0-3, pasando así el ejecutivo autonómico a crear plazas públicas de 0-3, algo que hasta ahora solo hacían los ayuntamientos impulsando 'escoletes' municipales.

Incluir la etapa 0-3 en los colegios es una medida inédita en Baleares, pero otras comunidades ya la están aplicando. En este sentido, las políticas de gestión educativa de Madrid parece que vuelven a ser referentes para el conseller Vera: en la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso el curso 2022-2023 lo hicieron por primera y desde entonces cada año crece el número de colegios que amplían su oferta 'por abajo'. En la Comunidad de Madrid el próximo curso más de 3.600 niños de entre 0 y 3 años entrarán ya al colegio. En su intervención, Pitaluga ha criticado precisamente el modelo de Madrid en el que también, ha indicado, se apuesta por la creación de plazas privadas 0-3, que quedan en manos de "grandes empresas a las que no les preocupa la educación".

Gratuidad del 0-3

Cabe recordar que este año el Govern ha ampliado la gratuidad a todos los niveles de la etapa 0-3 (el anterior ejecutivo empezó con el nivel de 2 a 3 años), cubriendo el coste de las cuatro horas diarias de atención educativa en todas las 'escoletes' públicas y en las privadas integradas en la Xarxa Complementaria (red que ha crecido de forma sustancial en los últimos meses a través de convenios que el próximo curso se transformarán en concertados).

Escolarización 0-3 para el curso 2024-2025

En el periodo de escolarización para el curso 2024-2025 por primera vez la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa se hará cargo del proceso para el primer ciclo de educación infantil (de 0 a 3 años), que hasta ahora dependía del Instituto para la Educación de la Primera Infancia (IEPI). Como novedad, Educación publicará cada semana y a lo largo de todo el curso un listado con las plazas vacantes para que las familias conozcan las plazas disponibles en sus municipios.

Igual que en el resto de ciclos educativos, el proceso de escolarización del primer ciclo de infantil (de 0 a 3 años) se podrá llevar a cabo de manera telemática y la conselleria de Educación y Universidades dará apoyo técnico tanto a las familias como a los centros. Las familias que lo deseen también podrán hacer las reclamaciones a los listados provisionales de manera telemática.

El proceso de admisión de 0 a 3 años estará abierto del 22 de abril al 3 de mayo y como requisitos se establece que el niño haya nacido en el momento de formalizar la solicitud de admisión y que tenga un mínimo de 16 semanas en el momento de incorporarse al centro educativo.

Este curso ha sido el primero en que Educación ha cubierto el coste de cuatro horas diarias de atención educativa de los niños escolarizados en escoletes públicas y privadas adheridas a la Xarxa Complementaria (el anuncio se hizo el pasado julio, cuando ya se habían cerrado las matrículas). A lo largo de este curso se ha potenciado la adhesión de más escoletes privadas a la Xarxa Complementaria y también se han puesto en marcha medidas para ayudar a las guarderías asistenciales a reconvertirse en educativas. Con todo, el curso 2024-2025 podría experimentarse un aumento de la escolarización en la etapa 0-3.