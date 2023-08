El Govern ha aprobado hoy en un Consell de Govern extraordinario el decreto para garantizar la gratuidad en la etapa 0-3 a partir del próximo septiembre, una medida que afectará a 11.131 familias (que dejarán de pagar por cuatro horas diarias de atención educativa) y que tendrá un coste de 37,7 millones de euros. La extensión de la gratuidad a todas las etapas del primer ciclo de Educación Infantil (el año pasado ya fue gratis para los niños de entre 2 y 4 años) beneficiará a 7.000 familias más que el curso anterior.

Los alumnos de 194 centros educativos o 'escoletes' (CEI) serán los que se beneficiarán de esta bonificación por parte de la conselleria de Educación a partir de septiembre. La oferta educativa para niños de estas edades la forman 111 'escoletes' públicas (que dependen de los ayuntamientos) y 83 centros privados que forman parte de la Xarxa Complementaria. Para el próximo curso una treintena de centros privados han decidido pasarse a esta red para que sus niños pueden beneficiarse la gratuidad y de otras ayudas públicas. La mayoría inició el proceso de adhesión ya el año pasado (tras entrar en vigor la gratuidad para los niños de entre 2 y 3 años) y una decena se han sumado este mes (son unas 300 plazas nuevas), gracias a un proceso extraordinario abierto por la conselleria de Educación y Universidades. Integrarse en la Xarxa Complementaria supone que estos centros deben cumplir una serie de requisitos, como cumplir con el proceso de admisión establecido por la Conselleria.

Los centros educativos del primer ciclo de Infantil (o los ayuntamientos en el caso de los centros públicos) serán los que de primeras asumirán el coste de la gratuidad que entra en vigor ya el próximo septiembre, dado el escaso margen de tiempo existente para formalizar los trámites y hacerles llegar el dinero público. ¿Cuándo cobrarán el dinero adelantado? El conseller Antoni Vera, que ha comparecido en la rueda de prensa al Consell de Govern extraordinario, no lo ha especificado: "No podemos dar un plazo claro", ha reconocido, pero ha asegurado que están trabajando para que sea "lo antes posible". El año pasado, cuanto el anterior Govern anunció la gratuidad para los niños de entre 2 y 3 años, la situación fue similar a la de esté (el anuncio se hizo en agosto para entrar en vigor ya el mes siguiente) y los centros y ayuntamientos no cobraron hasta enero o febrero. Vera ha indicado que trabajan para no llegar a eso, y ha señalado que confían poder ingresar el dinero en "menos de la mitad de tiempo" (lo que sería entre noviembre y diciembre).

El coste de la medida se ha calculado fijando una aportación pública de 45.000 euros por aula para cubrir cuatro horas de atención educativa entre las 8 y las 14 horas durante diez meses al año. El conseller ha recordado que en el nivel 2-3 la ratio máxima es de 18 niños; en el nivel de 1 a 2 años es de 12 críos máximo; y en la clase de bebés menores de un año no puede haber más de 7 por clase. ¿Recibirán 45.000 euros fijos los centros aunque no tengan las aulas llenas? Vera ha indicado que sí, señalando que los gastos "son los mismos". Eso sí, ha indicado también que si no llegan a la ratio máxima "habrá que estudiar cada situación". Ha señalado que no es lo mismo que no se llenen plazas en un aula con solo tres bebés menores de un año en un pueblo donde solo hay una 'escoleta' que en un centro que esté cercano a otro donde sí queden plazan libres. Ha indicado en este sentido que los servicios de Escolarización estudiaran cada situación y que la idea es "ser flexibles". También serán flexibles, según se desprende de la nota de prensa repartida en la rueda, con las exigencias de capacitación lingüística del personal de los nuevos centros adheridos ya que se amplía el plazo para que puedan acreditar el nivel exigido de catalán.

Por otro lado, Vera ha vuelto a confirmar lo que ya adelantó en su día este diario: las guarderías o centros asistenciales no podrán beneficiarse de la gratuidad este septiembre, pese a que la presidente Prohens así lo anunció. El conseller ha recordado que estos centros dependen del Consell y no se rigen por la normativa educativa. El Consell de Mallorca aprobó el reglamento de mínimos para regular su funcionamiento el pasado mayo. De momento, unas 40 guarderías de la isla han notificado al órgano insular su existencia, primer paso para después ser inspeccionadas y autorizadas (si cumplen los requisitos). A partir de ahí es cuando sus usuarios podrían empezar a beneficiarse de ayudas públicas. En Ibiza de momento no tienen ni reglamento aprobado. El conseller de Educación ha indicado que en Mallorca algunos de estos centros asistenciales han mostrado su interés en convertirse en educativos (una transición que viene además marcada por la LOMLOE, que fija el carácter educativo de esta etapa).