Denuncian un caso de discriminación lingüística en el TIB: "Si quieres hablar en catalán vete a Cataluña"

"Le pregunté a qué hora salía el autobús y me dijo que le hablara en español, que si quería hablar en catalán me fuera a Cataluña". Este es el testimonio de Carme Rosselló, una ciudadana que esta mañana ha presentado una queja en la Estación Intermodal de Palma tras sufrir un caso de discriminación lingüística por parte de un conductor del TIB. Según ha explicado, los hechos ocurrieron dentro de la propia estación el pasado 29 de abril en la línea 302 dirección Can Picafort.

En este sentido, la usuaria se dirigió al conductor en catalán para conocer a qué hora salía el autocar, algo que no le sentó nada bien según explica la denunciante. "Me empezó a gritar y yo no sabía lo que le había hecho, quería que me sintiera avergonzada por hablar en mi lengua. No es que no me estuviera entendiendo, es que no me quería entender" expresa Rosselló, quién asegura que el propio conductor animó al resto de usuarios a sacarla del vehículo. "Le pidió a la gente que me empujara, me temblaban las piernas con todo lo que estaban sucediendo", detalla.

"Me habló en inglés"

Carme Rosselló ha presentado la queja acompañada por Marina Garcías, miembro de plataforma pe la llengua / DM

Finalmente, esta ciudadana asegura que el propio chófer le respondió en inglés y cuando ya se subió resignada le replicó de la siguiente forma: "ves como eres mala persona, si quieres puedes hablar en castellano". Ante esta situación, reclama una reunión con el coordinador del transporte público de Mallorca para solventar esta situación. "No es la primera vez que me pasa, no quiero ofender a nadie por hablar mi lengua", ha determinado la denunciante.