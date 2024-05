Deniegan el título a un cirujano que lleva años operando en Mallorca

El Ministerio de Sanidad ha denegado homologar el título de especialista a un médico extranjero que lleva años realizando intervenciones quirúrgicas en Mallorca, a pesar de que no cuenta con el reconocimiento de la especialidad que practica. En concreto, se trata de un cirujano que se licenció en una universidad de Venezuela y que optó por desarrollar la especialidad de medicina plástica y estética. Para conseguir esta especialidad en España, los médicos licenciados tienen que terminar una formación que suele durar unos cinco años. En el caso de este médico, dicha formación solo duró tres años, por lo que las autoridades sanitarias españolas consideran que es insuficiente y, por tanto, se le deniega el reconocimiento de esta especialidad.

El médico ha intentado que esta decisión de la autoridad sanitaria nacional se rectificara. Y lo ha hecho presentando una demanda contra el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, dicha acción judicial ha sido desestimada, de tal manera que, a través de una sentencia dictada por la Audiencia Nacional, se ratifica la decisión del Ministerio y se concluye que no se le puede aprobar esta formación por ser insuficiente. El hecho de que no cuenta, teóricamente, con la formación y con los conocimientos suficientes que se les exige a los cirujanos que ejercen en España, a este médico extranjero no le supuesto ningún problema para ejercer su profesión en Mallorca. El propio cirujano señaló en su demanda que trabaja habitualmente para la sanidad privada en Mallorca y realiza intervenciones de cirugía plástica. No consta que haya sido demandado en ninguna ocasión por mala práctica médica.

Cuando un facultativo que ha estudiado en el extranjero solicita que su título se homologue en España, su petición es estudiada por el llamado Comité de Evaluación. Se trata de un grupo de expertos que sobre todo valoran la formación del facultativo y su experiencia profesional. En este caso, dicho comité estableció que la formación demostrada de tres años en la sanidad venezolana, nada tenía que ver con el nivel de estudios que realizan los licenciados en medicina que realizan sus estudios en España. El médico sostuvo que antes de formarse en medicina estética también cursó tres años de estudios en cirugía general. Sin embargo, este periodo de formación tampoco es suficiente para autorizar a este cirujano realizar una intervención quirúrgica en España.

El Comité de Evaluación señaló en su informe que se apreciaban déficits formativos y de competencia suficiente que le situara al mismo nivel de un médico formado en España. Y que esta falta de formación no se podía subsanar a través de un examen teórico, seguido de un ejercicio práctico, ni un periodo de formación complementaria, como pretendía el médico que ejerce en Palma.

El facultativo aportó un certificado de todos los cursos de formación, así como el título de especialista que obtuvo en el año 2013 en uno de los hospitales más importantes de la capital venezolana. Y también aportó una relación de intervenciones quirúrgicas realizadas durante su desarrolló profesional, tras obtener el título de licenciado en medicina hace unos quince años.

Medicina privada

El propio cirujano reconoció en esta demanda ante el Ministerio de Sanidad que desde el año 2019 está trabajando como cirujano en diferentes clínicas privadas de Palma, donde ha dirigido numerosas intervenciones quirúrgicas. Todas estas operaciones están relacionadas con mejoras estéticas. Desde que ejerce en España ha conseguido ser miembro de una asociación nacional de médicos y ha realizado varios cursos de formación específica de su especialidad quirúrgica. Sin embargo, ninguno de estos títulos ha sido suficiente para que el Comité nombrado por el Ministerio de Sanidad haya cambiado de opinión sobre la falta de formación de este médico, a pesar de que haya podido realizar numerosas intervenciones quirúrgicas.

En teoría, al no conseguir la homologación de su título en España, este médico extracomunitario no estaría autorizado a practicar ninguna intervención quirúrgica. Y ello se debe a que no ha podido acreditar que haya conseguido los conocimientos suficientes y que estén a la altura de los médicos que desarrollan su formación en España.

