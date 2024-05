Prohens reconoce ahora que el modelo turístico de Baleares "ha llegado a su límite"

Tras las multitudinarias manifestaciones contra el sistema económico que ha masificado Canarias y las protestas que se están preparando en Mallorca por el mismo motivo, la presidenta del Govern, Marga Prohens, cambia su discurso y reconoce por primera vez que el modelo turístico de Baleares "ha llegado a su límite". Así lo ha explicado esta tarde la líder popular, quien considera fundamental "la transformación" del sector a través de un consenso con los diferentes actores implicados en esta cuestión.

"Este Govern entiende que no podemos crecer más, no hablo de cambio porque el modelo es el que es, pero sin duda ha llegado a su límite. Hay que transformarlo y vamos ocho años tarde”, ha detallado la presidenta. En este sentido, Prohens asegura que el Ejecutivo no quiere abordar este cambio de manera individual y apuesta por abrir "espacios de diálogo" con todas las partes. "No queremos que esta transformación solo venga desde el Partido Popular, queremos ir acompañados y llegar a consensos en materia turística de manera conjunta".

Limitación de vehículos

Una de las propuestas que están encima de la mesa es la limitación de vehículos en zonas masificadas como Sóller, donde la semana pasada se registró un atasco de seis kilómetros hasta Bunyola. De hecho, es algo que la propia Prohens no descarta aplicar este mismo verano, aunque defiende que es competencia de los consells insulares tomar este tipo de decisiones.

"La limitación de coches nunca ha sido un no por parte del PP, el primero que puso este debate encima de la mesa fue el Consell de Eivissa. Cuando hablamos de saturación tenemos una situación muy diferente en cada una de las islas, por este motivo quien debe coger el protagonismo en esta cuestión son los consells que encontrarán todo el apoyo normativo y legislativo del Govern".

Asimismo, tras las imágenes que se produjeron en Sóller, la líder reconoce la necesidad de poner límites por el bien de los residentes de Baleares. "Es necesario poner límites, no solo para preservar nuestro modelo turístico y la actividad económica, sino sobre todo par hacerla compatible con la vida de nuestros residentes", ha concluido.