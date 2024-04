Empleados del aeropuerto de Palma, al límite por el «caótico» estado de la ‘renovada’ Terminal A

«La terminal de vuelos británicos parece Ucrania, es tercermundista. Han querido hacer las obras rápido y está todo mal». Es la crítica que impera desde algo más de un mes entre trabajadores del aeropuerto de Palma, que se encuentran al límite por el «caótico» estado de la ‘renovada’ Terminal A, recientemente habilitada para los vuelos británicos.

Según explican, desde que se pusiera en marcha esta área de Son Sant Joan, los empleados se están viendo obligados a trabajar e incluso a trasladar a pasajeros con movilidad reducida en condiciones precarias, lo que provoca incluso retrasos en los aviones. «Las baldosas recién estrenadas están rotas, hay goteras y tenemos que hacer pasar a los británicos por un montacargas sin luz», denuncia un empleado, que describe cómo debido a que las obras continúan en la actualidad -a pesar del aumento de vuelos desde Semana Santa- han de llevar a los pasajeros procedentes de Reino Unido por zonas repletas de escombros, cables colgando, techos abiertos, y aducen dificultades para poder trasladarlos de planta porque «casi todos los ascensores están estropeados. Solo podemos usar uno de los diez o doce que hay», matizan.

El camino por el que acompañan a estos viajeros, además, no está habilitado para personas con movilidad reducida y han sido los propios empleados los que han instalado una rampa improvisada en una de las aceras que da acceso al interior para poder acceder con las sillas de ruedas. «Trasladamos a estos pasajeros en camiones, son enormes y por las obras tenemos que pasar por sitios muy estrechos, después tenemos que sacar a la gente, mucha no camina bien, o directamente no puede hacerlo, hay que llevarla por sitios intransitables y es horroroso, sobre todo para ellos», manifiesta otro de los trabajadores. «Ha habido turnos enteros de ocho horas en los que he llegado tarde a todos los aviones que tenía que ir por la dificultad del acceso, y esto ha generado retrasos en los aviones de por lo menos veinte minutos», sostiene.

La realidad -insisten- es que «los pasajeros británicos están teniendo que pasar por una terminal que «no está terminada. Desde Aena hacen ver que en esta zona está todo correcto, pero no es la realidad», apuntan.

«La noche es un ‘show’»

Otro motivo por el que los vuelos en ocasiones no salen puntuales -indican empleados de Son Sant Joan- es debido a la ausencia de Policía Nacional en el punto de control de pasaportes por el que deben pasar los británicos desde que se puso en marcha la ‘renovada’ Terminal A. «A partir de las diez de la noche es un show, porque hay vuelos ingleses hasta las dos de la mañana y los agentes están de diez a diez», explican. Este hecho hace que los viajeros, en lugar de tardar media hora en realizar este trámite, lleguen a invertir hasta hora y media en ello. «Cuando el control de policía cierra, nos vemos obligados a pasar a estos pasajeros por toda la obra, el montacargas sin luz, volverlos a bajar y de nuevo llevarles al punto inicial, mientras que cuando está abierto, se hace súper rápido», relatan.

Esta situación -reconocen- genera estrés en los trabajadores, llegando al punto de que evitan los turnos de tarde-noche. Aunque señalan que lo peor es el «mal trato» que se da a los británicos: «Hay mucha gente con alguna discapacidad, se les dan los peores servicios y se les marea», relatan.

Estos empleados no solo critican a Aena, también lo hacen a empresas como Adelte, «por no anticiparse a todo este caos y no contratar al personal suficiente y dejar así abandonados a los pasajeros ingleses durante más tiempo del necesario, tanto que muchos deciden irse por su cuenta».

Las quejas de los trabajadores llegan incluso a las redes sociales, donde empleados han denunciado que las obras pueden provocar accidentes. «Debido a la incompetencia y negligencia de Aena, que no tiene en correcto funcionamiento la Terminal A, un compañero ha estado a punto de electrocutarse», cuentan en un grupo de Facebook.

«Todas las instalaciones abiertas están en perfecto estado», asegura Aena La complicada situación que trabajadores de Son Sant Joan describen se está viviendo desde hace más de un mes en la ‘renovada’ Terminal A, no es tal según Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena). De hecho, aunque reconocen que «es cierto que se están haciendo obras al mismo tiempo que convivimos» y que «son molestas para todo el mundo», aseguran que «todas las instalaciones abiertas están en perfecto estado". Es más, añaden que todavía hay algunas áreas del módulo en cuestión que están cerradas, como algunas zonas de restauración, y que cuando empiece la temporada se abrirán. Sobre las obras, añaden que se han realizado «la mayoría durante el invierno, para tratar de que afecten lo menos posible» a personal y pasajeros, y que a pesar de que continúen en la actualidad, «en los meses altos de la temporada de verano, que son junio, julio y agosto, se reducirán» porque habrá mucha más gente en el aeropuerto. Según los empleados, sin embargo, la realidad es bien diferente, ya que afirman que los trabajos «han estado medio parados durante el invierno», a lo que añaden: «Ahora se han puesto súper rápido a hacerlo todo para abrir lo antes posible y así ha salido». En cuanto a las quejas en torno a la falta de agentes en el control de pasaportes por el que deben pasar los británicos desde la apertura de la terminal, desde el gestor aeroportuario dejan claro que «siempre que hay vuelos con terceros países tiene que haber Policía en el control fronterizo», no obstante - matizan- «Aena no se encarga de ello».

