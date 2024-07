'Así es la vida' llega a su final. El programa presentado por César Muñoz y Sandra Barneda se ha despedido durante la tarde del viernes 26 de julio, tras poco más de un año en las tardes de Telecinco. Recordemos que a partir del próximo lunes 29 de julio, Jorge Javier Vázquez tomará el relevo en las tardes de la cadena con el estreno de 'El diario de Jorge'.

"Nos han preguntado que si 'Así es la vida' vuelve en septiembre, que si nos vamos de vacaciones. No, que 'Así es la vida' no vuelve", aclaraba Sandra Barneda al inicio del programa. A pesar de esta pequeña despedida inicial, el magacín ha continuado con total normalidad abordando los temas de actualidad y prensa del corazón hasta los minutos finales del programa.

En los últimos compases del programa, César Muñoz comenzó tomando la palabra: "Quiero agradecer a esta cadena por haber confiado en una persona desconocida. Es mi primer proyecto nacional y estoy muy contento de haberlo compartido con vosotros. A mi compañera de lucha. Ha sido lo mejor que me he llevado en este año. Muchas veces he tenido el síndrome del impostor y ella me ha dado la manita para que tirara", confesaba ante la atenta mirada de su compañera.

Tras estas emotivas palabras del conductor de 'Así es la vida', Sandra Barneda aprovechó para hacer balance del programa: "Llegamos después de un programa muy grande, con muchas críticas injustas. Nosotros siempre os hemos puesto una sonrisa. Sabíamos que lo teníamos difícil. Traspasamos el verano y hemos tratado de estar aquí, aunque hemos sido pequeñitos".

"Hacemos honor al título de este programa. Así es la vida. Unos finalizan y otros empiezan", zanjó la presentadora de 'La isla de las tentaciones', deseándole toda la suerte del mundo a Jorge Javier Vázquez con su nuevo proyecto. "Hemos intentado hacerlo lo mejor posible con toda la honestidad del mundo y con todo el corazón. Adiós", terminó diciendo César Muñoz.