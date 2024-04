Empleados del aeropuerto de Palma afectados por el "caos" en la Terminal A perciben "ciertas mejoras" tras su denuncia

La precariedad en las condiciones de trabajo y el trato que por lo mismo se les ofrece a los pasajeros británicos de la 'renovada' Terminal A del aeropuerto de Palma no se han solventado del todo, pero es cierto que tras la denuncia en este diario de empleados de Son Sant Joan, aseguran haber percibido y recibido "ciertas mejoras".

Señalan que lo primero que han advertido ha sido la limpieza del montacargas por el que deben llevar a los pasajeros británicos con movilidad reducida y que algunos escombros del camino de acceso "han sido retirados". Se trata de un aspecto visual, pero que optimiza, ya no solo el entorno de trabajo, sino la imagen de las zonas por las que se circula con estos viajeros, ya más amable y pulcra.

Los empleados afectados por la "caótica" situación en dicho módulo no solo criticaban la forma de proceder de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), sino también la de empresas como Adelte, «por no anticiparse a todo este caos y no contratar al personal suficiente y dejar así abandonados a los pasajeros ingleses durante más tiempo del necesario, tanto que muchos deciden irse por su cuenta».

Según los trabajadores, las dificultades producidas por el complicado acceso de los camiones a través de las obras, además del largo recorrido por el que se ven obligados a llevar a los pasajeros británicos para que pasen el control de pasaporte cuando no hay presente un agente de la Policía Nacional -lo que ocurre a partir de las 22 horas- obliga a dejar desatendidos a muchos viajeros. "Al dar toda la vuelta tardas como una hora y media, y como son servicios que duran tanto, a veces te ves obligado a desatender otros aviones, porque dejas tres camiones de cuatro parados", aducía uno de los empleados.

Problemas que están generando las obras de la terminal A del aeropuerto de Palma para trabajadores y pasajeros /

Mejoras en las condiciones laborales

Según han explicado a este diario, parece ser que la empresa ha tomado cartas en el asunto para tratar de revertir esta situación y este mismo lunes ha enviado un comunicado a la plantilla anunciando "mejoras en las condiciones laborales" que se centran, sobre todo, en el aumento de la jornada de trabajo de mayo a octubre.

En concreto, se les informa de que, desde el 29 de abril, "todo el personal fijo discontinuo con pacto de horas complementarias podrá pasar, de manera voluntaria, por Recursos Humanos a firmar una novación contractual donde pasará de jornada del 50% al 75% en el periodo del 1 de mayo al 31 de octubre". De forma esquemática, además, se especifica que de esta forma "se garantizan seis meses al 75%", "se garantiza el desempleo al 75% (últimos 180 días)", "no se verá mermada la nómina cuando se disfruten vacaciones", "las pagas extra irán a razón del 75%", que "los permisos retribuidos serán abonados al 75%" y, finalmente, que "las bajas médicas irán a razón del 75%".

De este modo, al aumentar las jornadas de los empleados de esta empresa, aunque se deba lidiar con las obras de la terminal, se contará con más empleados, lo que podría mejorar, por lo tanto, la atención a los pasajeros.

En lo que se refiere a la falta de agentes de Policía Nacional en el nuevo control de pasaportes de los viajeros procedentes de Reino Unido, los empleados no manifiestan, por el momento, cambio alguno, por lo que estos turistas deberán seguir pasando por la zona de obras, además de demorar su trámite mucho más de lo necesario, ya que como señalan los trabajadores, "cuando el control de policía cierra, nos vemos obligados a pasar a estos pasajeros por toda la obra, el montacargas sin luz, volverlos a bajar y de nuevo llevarles al punto inicial, mientras que cuando está abierto, se hace superrápido», lo que obliga a realizar un proceso que puede hacerse en media hora, a demorarse hora y media.

Limpieza en las salas de personal

Finalmente, cabe destacar que algunos trabajadores han denunciado, también, un problema de falta de limpieza de gran calibre en las zonas comunes, es decir, en las zonas en las que pueden parar algunos minutos para comer algo o sentarse. Explican que Adelte solo contrata a una persona para realizar estas labores, empleada normalmente que suele acabar exhausta y que en varias ocasiones ha dejado el empleo por la sobrecarga de trabajo.

Estado de una de las salas de descanso de los empleados. / DM

Como se puede apreciar en la imagen que precede estas líneas, los cubos de basura y el suelo están repletos de basura. Este es el estado en el que se encontraba una de las salas de descanso de los empleados debido a la ausencia de personal de limpieza durante días.

El sindicato UGT tuvo que denunciar por escrito la situación de insalubridad ante la empresa, ya que los empleados habían advertido incluso la presencia de insectos en el área de descanso. "Es tercermundista llegar a este punto con la limpieza. Ya son más de 50 personas las que se han puesto en contacto para explicar esta situación. Por favor, les pido que solucionen este problema ya", se describía en un correo.

Al parecer ya este lunes la compañía contrató a un empleado de limpieza que dejó el área de descanso en perfecto estado, pero como bien apuntan, "una limpiadora no puede hacerlo todo sola, además de que en algún momento tendrá que librar e irse de vacaciones", dicen para argumentar que se necesitan al menos dos personas para poder ofrecer un buen servicio y sobre todo unas buenas condiciones de trabajo.