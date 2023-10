Real Mallorca y Getafe: Vidas paralelas

Los dos tienen que ganar, sobre todo porque hace mucho que no lo hacen. El Mallorca y el Getafe, que se enfrentan este sábado (18:30 horas/Movistar), mantienen vidas paralelas en este tramo de la competición porque acumulan cinco jornadas sin vencer. Los bermellones están incluso peor en la clasificación, con apenas ocho puntos en las diez primeras jornadas, solo dos por encima de los puestos de descenso, mientras que los azulones poseen once.

Sin embargo, ambos necesitan una victoria como el comer para romper una dinámica que se alarga demasiado. Y la obligación todavía está más en el lado de Javier Aguirre porque juega en Son Moix, donde todavía no sabe lo que es tener éxito. El Mallorca ha empatado tres de los cuatro encuentros que ha disputado como local ya que ante el Villarreal cayó en un nefasto duelo (0-1). Ahora ya no hay excusas. Se mide a un rival directo y debe convertir en triunfo las buenas sensaciones que ha desprendido su juego en las últimas semanas.

Porque desde que cayó estrepitodamente en Montilivi frente a un Girona que le sacó los colores (5-3), su puesta en escena ha sido otra. Contra el todopoderoso Barcelona dio la talla e incluso tiene motivos para lamentar no haber ganado (2-2), aunque todavía escuece más haber dejado escapar el botín en Vallecas en el descuento por un penalti que no era (2-2) ante un Rayo que encontró petróleo. Ante el Valencia tampoco brilló, pero fue mejor que un adversario al que no pudo tumbar (1-1) mientras que lo sucedido en el Reale Arena, ante una Real Sociedad de Champions, es la viva imagen de la frustración. Los ‘barralets’ generaron ocasiones para todos los gustos, sobre todo de un Larin sin puntería y un Muriqi que estrelló un balón al larguero, pero acabaron pagando uno de sus contados errores atrás (1-0). Por eso ahora es el momento de coger aire y tratar de alejarse de los puestos de descenso. Como sea.

El Getafe no asusta, aunque los números de su técnico, José Bordalás, ante el Mallorca, son para ponerse a temblar. Este entrenador jamás ha perdido contra los baleares, ni en casa ni fuera. Los madrileños también plantearon batalla ante la Real en San Sebastián (4-3) y se llevaron dos empates en sus dos últimas salidas, tanto en San Mamés (2-2) como en Balaídos (2-2), pero fueron incapaces de vencer en el Coliseum al Villarreal (0-0) y Betis (1-1). Todavía no han vencido lejos de su estadio, pero llama la atención que de sus trece tantos, ocho son de cabeza. Un dato a tener en cuenta.

La racha del Mallorca (3 puntos de 15)

Girona - Mallorca 5-3

Mallorca - Barcelona 2-2

Rayo - Mallorca 2-2

Mallorca - Valencia 1-1

Real Sociedad - Mallorca 1-0

La racha del Getafe (4 puntos de 15)

Real Sociedad - Getafe 4-3

Athletic Club- Getafe 2-2

Getafe - Villarreal 0-0

Celta - Getafe 2-2

Getafe - Real Betis 1-1